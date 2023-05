Exclusiv. „Noi la asta visăm!”. Gică Popescu anunță transformarea totală a Farului după titlul câștigat. Câte transferuri pregătește Hagi. Video

, după ce Farul a câștigat titlul de campioană a României. „Baciul” anunță transferi importante.

Gică Popescu, radiografia unui sezon de vis pentru Farul. Când a început să se gândească la titlu cu Hagi”

Gică Popescu a fost sincer și a mărturisit că nimeni de la Farul nu credea înainte de startul sezonului că echipa poate cuceri titlul: „Nu. Cred că nimeni din club nu se gândea la acest lucru, pentru că la începutul pregătirilor aveam un lot destul de subțire. Chiar ne făceam probleme că va fi destul de greu să intrăm în play-off. După care a venit Alibec, a venit Louis Munteanu, Băluță, Kiki și alți jucători și echipa a început să arate diferit.

ADVERTISEMENT

N-am început foarte bine sezonul, pentru că încă nu se integraseră noii veniți în principiile lui Gică. Nu se obișnuiseră cu metoda de antrenament foarte dură pe care o face Hagi cu o intensitate pe care nu o găsești la multe echipe din România.

E autostradă de 200 de km între București și Constanța. Poți să mergi cu 100, 120, 130 de kilometri la oră. La Gică e intensitate foarte, foare mare și o presiune nemaipomenită, cu care mulți jucători nu sunt obișnuiți la cluburile de la care vin. Îl știți foarte bine: la el nu există jumătăți de măsură!”.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Gică Popescu, dezvăluiri de senzați cu Gică Hagi: „N-am mai avut senzația asta de la ultimul titlu câștigat ca jucător”

Președintele lui Farul Constanța a explicat când a simțit că echipa poate mai mult decât o simplă clasare în primele șase: „Am început destul de ezitant, au început să se integreze noii veniți și am început să câștigăm. Prin iarnă, mi-aduc aminte că eram cu Gică în vacanță și îi spuneam: ‘E păcat să nu încercăm. Am condus sezonul până acuma, hai să-ncercăm!’. Pentru că play-off-ul îl simțeam că nu poate fi ratat. Și am început să ne gândim și la titlu. Și iată că l-am câștigat!”.

Bucuria a fost una imensă la Constanța, iar sentimentele și trăirile intense i-au adus aminte lui Gică Popescu de cele mai importante reușit din cariera de jucător: „Chiar ieri vorbeam cu Gică: ‘Băi, mi-e dor de o dimineață ca atunci când jucam!’. Cea mai frumoasă dimineață e când te trezeai după câștigarea unor titluri. Mi-aduceam aminte de dimineața după câștigarea Cupei UEFA, când stăteam cu Gică în cameră la Copenhaga. M-am trezit, aveam echipamentul pe balcon și nu-mi venea să cred că suntem câștigătorii Cupei UEFA.

ADVERTISEMENT

Aceeași senzație am avut-o dimineață când m-am trezit! Aveam aceeași senzație extraordinară, ca un jucător de fotbal care se gândește: ‘Wow! Sunt campion! Am câștigat un trofeu!’. N-am mai avut senzația asta de la ultimul titlu câștigat ca jucător. De aceea e și frumos sportul în general. Senzația pe care o ai când câștigi anumite trofee este inimaginabilă”.

Momentul de cădere de la scorul de 0-2 pentru FCSB: „Dumnezeule, eram înghenunchiați!”

„Baciul” a povestit cum a trăit răsturnarea halucinantă de scor, după ce FCSB reușise să marcheze de două ori până în minutul 16: „Bineînțeles că mă gândeam că pierdem titlul. Cine nu se gândea? Dar îmi doream să dăm gol până în pauză. Le spuneam celor din lojă: ‘Băi, dacă dăm gol până în pauză, întoarcem!’. Mă gândeam la un egal în primul rând. E puțin cam curajos de la 0-2 să te gândești că dai 3-2. Ce puteam să fac la 2-0? Dumnezeule, eram înghenunchiați!”.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Popescu a vorbir și despre declarațiile îndrăznețe ale lui Ștefan Târnovanu dinaintea partidei: „Nu știu ce influențe externe sunt la ei în vestiar. Gândiți-vă că ei n-au mai câștigat campionatul de foarte, foarte mulți ani. Erau la un pas să o facă și nu este un jucător cu o experiență extraordinară în fotbal. Cei tineri mai fac și greșeli. Și noi am făcut la rândul nostru.

ADVERTISEMENT

VIDEO MAI JOS:

Acuma nu suntem toți construiți la fel. Fiecare are modalitatea lui de a comunica. Asta nu înseamă că ar trebui să îl judecăm pe copil că ar fi vrut să câștige titlul. Poate a avut un exces de încredere, e de înțeles”.

Farul visează la grupele Ligii Campionilor

Gică Popescu a dat chiar pe Santiago Bernabeu: „Noi la asta visăm. Și dacă a ajuns o echipă din Moldova să acceadă în Champions League, de ce să nu credem și noi că se va putea face lucrul acesta? Nu știu dacă în sezonul acesta, dar noi asta vrem să facem din acest club.

Un club care să aibă an de an o prezență în cupele europene. Că nu o fi Champions League, poate Europa League, poate Conference League la început. Dar dorim să fim una dintre echipele românești cu o prezență frecventă în cupele europene”.

Însă „marinarii” acuză lipsa unui : „Pentru asta avem nevoie de stadion și mă bucur că începe construcția stadionului în această vară la Constanța, astfel încât din sezonul 2025-2026 să jucăm pe noul stadion cu o capacitate mai mare și să putem arătăm ca o echipă europeană și din punct de vedere al infrastructurii. La Ovidiu cred că am investit peste 20 de milioane de euro în tot ce este acolo. A fost foarte greu să facem acest lucru, pentru că de fiecare dată a trebuit vindem cei mai buni jucători.

Gică Popescu acuză faptul că Farul e nevoită an de an să își cedeze cei mai buni jucători: „Rezultatele ar fi extraordinare și pe plan extern”

Acum a explodat Mazilu, Borza, o să explodeze și alții și tot timpul trebuie să renunțăm la copiii care pot face performanță la noi în club în cupele europene, datorită acestui deficit bugetar pe care îl avem an de an. Avem nevoie lângă noi de oameni care să aibă apetitul să facă ceva pentru fotbalul românesc și eu sunt convins că rezultatele ar fi extraordinare și pe plan extern.

Păi noi ne-am permis să visăm că batem Argentina, URSS-ul, Franța, toate aceste echipe, am visat că vom câștiga Cupa UEFA cu Galatasaray și am reușit. Dacă am visat că vom juca la echipe mari, la Barcelona, la Real Madrid și am jucat, de ce n-am visa și la cupele europene?

Ca să poți să atingi obiective importante trebuie să ți le propui. Nu vei ajunge niciodată să faci performanțe importante dacă nu ți le propui! Dacă dorești să câștigi campionatul și ți se pare o performanță extraordinară, acolo rămâi, la nivelul ăla!

Denis Alibec și Louis Munteanu continuă la Farul

Aseară spunea că rămâne, dar la un jucător de fotbal se pot întâmpla lucruri multe. El a avut o evoluție incredibilă și pot apărea oferte tentante pentru el. El spune că vrea să continue alături de noi pentru a juca în cupele europene.

Ar fi extraordinar să avem continuitate și cu Denis, să avem continuitate și cu Louis Munteanu și cu toți ceilalți jucători care au fost anul acesta și au făcut-o extraordinar. Dacă o luăm de fiecare dată de la capăt, alți jucători, un alt proiect, altă echipă, e greu, e complicat.

Până acum sunt patru nume pe hârtie și la care ne gândim. Dar cum vorbim de un jucător, cum dispare de pe piață, îl iau alții. Eu cred că Louis Munteanu va rămâne încă un an. Deocamdată nu ne putem permite un transfer al lui, dar cine știe cum evoluează lucrurile.

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe contul