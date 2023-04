Exclusiv. “Nu s-a schimbat nimic!”. Igor Armaș a izbucnit după ultimele scandaluri de arbitraj. “Un singur om spune că totul a fost corect”. Video

Fundașul lui FC Voluntari a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că este contrariat de conferința de presă , pentru că el se aștepta ca șeful CCA să iasă și să recunoască faptul că au existat greșeli de arbitraj.

Igor Armaș a izbucnit după ultimele scandaluri de arbitraj

Igor Armaș a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre , spunând că SuperLiga 1 este campionatul cel mai scăpat de sub control în care a evoluat vreodată:

ADVERTISEMENT

„E o situație ciudată, mă gândeam prima dată când nu a dat roșu, că se va schimba situația după aia. S-a făcut multă zarvă, au discutat mult jurnaliștii despre acel incident și văd că nu s-a schimbat nimic.

Cel mai grav lucru este că arbitrul nu a observat în teren, dar chiar dacă n-a observat nici cel din camera VAR, a ieșit cel responsabil de arbitri și a spus că nu este o intrare de cartonaș roșu și că m-a călcat la călcâi”.

ADVERTISEMENT

„Tot tendonul meu este vânăt, deci nu ai cum să spui că nu a fost de roșu. Când toți spun că a fost de roșu și doar un domn spune că nu, atunci trebuie să ne punem întrebări.

Știu cine este, știu că e de foarte mulți ani șeful arbitrilor. Am crezut că o să fie corect, că o să spună că s-a greșit, cum orice om greșește, era bine să spună că au greșit și că nu au făcut intenționat”, a mai spus Igor Armaș.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Așteptăm să moară cineva pe teren ca să schimbăm ceva!”

„Ei au spus că a fost de galben, ceea ce nu e deloc adevărat! Eu o să-mi fac treaba în continuare, consider că nimeni nu o face intenționat, dar sunt sigur că dacă vor fi intrări din astea, vor fi sancționate cu cartonașul roșu.

Așteptăm să moară cineva pe teren, să schimbe cineva ceva. Am avut mare noroc că am scăpat din aceste două faze doar cu picioarele lovite și cu umerii roșii. Ce să facem noi? Noi am ieșit în fața presei și am spus ce s-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat nimic.

ADVERTISEMENT

Trebuie pusă presiune din partea tuturor, acest lucru nu e benefic pentru fotbalul românesc. Am jucat în campionatul Suediei, în campionatul Rusiei, două campionate mai dure, dar nu mi s-a întâmplat așa ceva și dacă se ducea cineva să intre, intra la minge, nu intenționat. Cine intra intenționat, primea cartonașul roșu”, a .

ADVERTISEMENT

„Mi se pare că Liga 1 e cel mai ieșit de sub control campionat în care am jucat. Sunt greșeli omenești, dar văd că situația s-a agravat, au fost situații mai rele și nu a luat nimeni nicio măsură.

Fiecare om greșește și eu când greșesc mă duc la arbitru și îi spun că am greșit. M-a șocat că toți marii specialiști, toți oamenii de fotbal spun că a fost cartonaș roșu, iar el spune că nu a fost intensitate.

Nu cred că are un aparat de intensitate să știe ce intensitate a fost. A fost cartonaș roșu la Irobiso și cei de la Petrolul au recunoscut, mai ales că eu nici nu mă prefac. Eu sunt din ce în ce mai bine, dar nu voi juca următorul meci și nu cred că voi juca nici următorul”, a mai spus Armaș, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție.

Emisiunea poate fi urmărită pe FANATIK, pe canalul de , pe pagina de FANATIK sau pe pagina de sau pe contul FANATIK de .