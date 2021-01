Exclusiv. Scandal de proporții în familia Bădălău, după escapada fiului politicianului PSD cu Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu se bucură de atenția lui Gabi Bădălău, care o copleșește cu multe cadouri scumpe în Dubai, unde i-a luat și o cameră la un hotel de lux, după cum am dezvăluit în exclsuivitate. Escapada amoroasă a celor doi nu a fost, însă, trecută cu vederea de familia omului de afaceri. FANATIK dezvăluie în exclusivitate că tatăl noului partener de distracții al divei tună și fulgeră în Bolintin vale, iar liniștea familiei a fost zdruncinată după ce Gabi a uitat de problemele pe care le are de rezolvat cu Claudia Pătrășcanu și s-a purtat iresponsabil.

Bianca Drăgușanu a reușit să provoace un scandal de pomină în una dintre cele mai influente familii din România. Senatorul PSD Niculae Bădălău a avut o discuție aprinsă cu fiul lui, după ce a aflat de escapada acestuia cu Bianca Drăgușanu la munte, iar apoi, după ce a plecat in Dubai după Bianca. Din sursele noastre, senatorul PSD nu este de acord cu escapadele amoroase ale lui Gabi, mai ales că este vorba despre divele autohtone. „L-a amenințat și cu dezmoștenirea. A fost o ceartă aprinsă, pentru că tatăl lui știe cât de mult cântăresc toate astea în procesul de divorț, în lupta pentru custodia copiilor”, au menționat surse apropiate din anturaj pentru FANATIK.

Mai mult, Gabi Bădălău ar trebuit să se prezinte la o ședință de consiliere parentală la care nu a apărut, dat fiind faptul că se află în Dubai cu Bianca, după cum și Claudia Pătrășcanu, soția afaceristului, a menționat pe Facebook. „Așadar, azi am fost invitată împreună cu tatăl copiilor mei să participam la o ședință de consiliere care are drept scop consilierea noastră în ceea ce-i privește pe copiii noștri. Altă invitație, altă ignorare din partea tatălui copiilor. A urmat așteptarea pana in jurul orei 13.45, resemnarea și în final alte surprize. Și nu mă refer la o surpriza plăcută din partea tatălui copiilor, în sensul ca ar fi dat curs invitatiei Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului, ci mă refer la alta știre modernă unde ne( lipsitul) tată este ocupat cu “divele”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Facebook.

Gabi Bădălău a provocat isterie după escapada cu Bianca Drăgușanu, după ce, în vară, a avut o altă relație clandestină, neasumată, cu Daniela Crudu, bună prietenă cu diva plecată în Dubai. Se pare că vedetele împart între ele omenii de afaceri care le curtează, fără să existe prea multă ranchiună și relația lor nu ar fi tocmai afectată de acest aspect, mai ales că se bucură fiecare, pe rând, de cadouri, vacanțe și atenția acestora.

„Nu-mi amintesc să te fi interesat nici la ce grădiniță merg și nici ce scoli vor urma ptr că din salariul tău de 2000 ron pe luna poți doar achita vacantele femeilor de oraș,gentile de la Hermes,Gucci Dior,Balmain,Chanel,hoteluri de lux,viața de Dubai că în rai.

Raiul tău înseamnă aceasta viața Gabi Bădălău, nu acești copii pentru care astăzi ai refuzat să te prezinți la Protecția Copilului pentru consilierea parentala, tot pentru binele copiilor noștri? Țin să te anunț că nu ești liber și că ai multe responsabilități fata de copiii tăi la care ai renunțat pe 14 August 2019 în detrimentul unei vieți dezordonate, ci mă plimbi pe holurile unei Instanțe de 1 an și jumătate fără să mi dai divorțul, motivând că ba ești în vacanța cu Crudu, ba ești în vacanța cu Bianca, ba că ești bolnav!

Vrând să mă scoți o mama iresponsabila, bolnavă psihic, așa cum m-ai jignit și în presa publică, căci poate ai uitat că sunt mama copiilor tăi în fata lui Dumnezeu și că El știe prin ce calvar trec”, a mai scris Claudia Pătrășcanu pe Facebook.

Claudia Pătrășcanu îl acuză pe Gabi Bădălău de consum de droguri

„Acest mesaj este tot către oamenii legii în mod special: Faceți ceva! Sunt convinsă că aveți copii fiecare dintre dumneavoastră și chiar minori. Acest “tata” cu anturaje dubioase refuză testul antidrog, refuză testul psihologic, refuză tot ce ține de lege doar pentru că e fiul lui Bădălau. Ați văzut bine ce au încercat să facă în perioada sărbătorilor la Bolintin Vale?! Ce urmează să facă acum fiul lui Badalau: să obțină copiii în vacante așa cum m-a amenințat că îi va traumatiza și mai tare cu tot felul de anturaje dubioase?

Unde sunteți, oameni ai legii, și nu sesizați ce strig? Copiii mei sunt în pericol și nu pot dezvălui lucruri care îi pot afecta emoțional, dar aveți plângeri și cereri cu disperare peste tot trimise, repet acest lucru. Cer cu disperare acel test antidrog căci îmi este teama să-mi mai las copiii atunci când crizele lui se manifestă, atunci când copiii sunt luați de la domiciliu sub influiența acelor substanțe, când sunt duși într-un portbagaj fără centuri, când sunt puși într-o mășină de teren în răul Argeș, singuri la volan și fac drifturi așa cum le numesc oamenii mari și nimeni nu se gândește la riscul lor?! Cum ai amenințat copilul înainte de plecarea ta în Dubai, că dacă nu va sta la tine 3 zile, deși el nu și dorea, că îi iei ATV-ul și îl dai altui copil, iar copilul abia a fost stăpânit de mine din plâns, închizându-se în baie și apoi sub pat de supărare. E trist oameni buni, dar ce trăiesc eu că mama nu doresc nimănui. Dacă tu nu ai mila de proprii tai copii și nu te interesează sufletul lor, eu am și sper că și cei care mă vor auzi să facă ceva pentru că efectiv comportamentul tău îi sperie și pe ei. Unde să mai strig? Sunt atâtea mame în situația mea și pe care nu le aude nimeni, poate mă auziți pe mine!”, a mai scris Claudia Pătrășcanu pe Facebook.

FANATIK a publicat în exclusivitate primele imagini cu Bianca Drăgușanu și Bădălău din Dubai

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt în tatonări de ceva timp, însă relația dintre ei este la început, fără obligații, bazată doar pe distracții. Omul de afaceri a declarat că sete doar prieten cu diva, deși apropiații susțin contrariul, dar și imaginile pe care noi le-am publicat din Dubai. Cei doi au sărbătorit la un restaurant de lux, apoi pe muzica lui Florin Salam, au stat foarte apropiati la masă, ba chiar s-au mângâiat și Gabi chiar a copleșit-o cu sărutări, lucru demonstrat în clipurile care au ajuns pe adresa redacției noastre.

„Mie îmi place să fiu răsfățată și să fiu cucerită, nu e ceva ieșit din comun. Dar nu e nimic din ceea ce pare. Deocamdată! Și dacă ar fi să fie, care e problema, o viață avem. Faptul că am ieșit într-un cerc de prieteni comuni și că el mă curtează asta nu înseamnă că încă mâine mă mărit. El a declarat că mă place, iar mie îmi place să fiu curtată. N-am obligații, sunt o femeie asumată. Ce este așa rău că mă curtează Gabi? Nu datorez nimănui nimic.

Ne-am văzut la masă, la mall, dar nu e nimic rău în asta. Am supărat pe cineva cu treaba asta? Nu cred. Sunt o femeie liberă”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.