Valer Dorneanu, președintele CCR, are o vilă la munte. Ce scandal a izbucnit la casa demnitarului, în timp ce se afla în construcție

Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București, pe care a terminat-o în 1967, Valer Dorneanu a urmat și un curs pentru comerț exterior, în limba franceză, în cadrul ASE (1985-1988), așa cum se specifică în CV-ul oficial.

Traseul profesional al lui Dorneanu a debutat cu funcția de procuror la Procuratura locală a sectoarelor 5 și 6 din București (1967-1974), după care actualul demnitar a ajuns expert în legislația muncii la Uniunea Generală a Sindicatelor din România (1974-1980).

Procuror la direcția recursuri extraordinare civile din Procuratura generală (1980-1985), Dorneanu a fost confirmat după Revoluție în postul de consilier prezidențial pe probleme de legislație, între 1990 și 1992, în echipa lui Ion Iliescu.

Din salariu și pensii, Valer Dorneanu câștigă aproape un milion de lei pe an

Ministru pentru relația cu Parlamentul al Guvernului României (1992-1995), Valer Dorneanu a prins ulterior două mandate de deputat de Iași (2000-2004, 2004-2008), devenind chiar președintele Camerei Deputaților în intervalul 2000-2004.

După ce a fost adjunct al Avocatului Poporului, , în 2013, pentru un mandat pe 9 ani. În 2016, Dorneanu a fost ales chiar președinte al Curții Constituționale, fiind reales în funcție în 2019.

Potrivit ultimei declarații de avere, Dorneanu primește de la CCR un salariu anual de 295.692 lei, la care se adaugă 95.484 lei, bani proveniți din sentințe judecătorești – diferențe de salariu, și 74.603 lei, salariul de profesor la o universitate.

Valer Dorneanu a cumpărat terenul din Săcele în 1999 și a terminat casa în 2005

Din pensii, Valer Dorneanu mai acumulează o adevărată avere: 454.068 lei pe an de la Casa de Pensii a Sectorului 3 și alți 78.876 lei pe an cu titlul de ”indemnizație limită de vârstă” de la Camera Deputaților.

Printre alte proprietăți din portofoliul imobiliar, un teren de 500 de metri pătrați în Săcele (județul Brașov), la care a lipit un alt lot, de 369 de metri pătrați, cumpărat zece ani mai târziu. În intervalul 1999-2005, demnitarul a ridicat aici o casă de vacanță cu o suprafață de 207 metri pătrați.

Amplasată într-o zonă superbă a orașului Săcele, chiar la marginea acestuia, casa lui Valer Dorneanu a fost în mijlocul unui scandal uriaș acum două decenii, în vremea în care imobilul se afla încă în construcție, informează FANATIK.

Potrivit informațiilor oficiale, autorizația de construcție a vilei a fost eliberată de Primăria Săcele în 15 noiembrie 2000, pe numele lui Valer și Ana Rozalia Dorneanu (n.r. soția președintelui CCR) și al unei alte familii, Florin și Mariana Velicu. Vila a fost evaluată în declarația proprietarilor, depusă concomitent cu cererea autorizației, la suma de 800.000 de lei.

”Doi tineri au descoperit, într-una dintre încăperile clădirii, mai multe timbre false”

Scandalul a izbucnit apoi în primăvara anului 2002, în timp ce casa de vacanță a lui Valer Dorneanu de la marginea orașului Săcele era în construcție. De consemnat că, în acea perioadă, Dorneanu era președinte al Camerei Deputaților.

”Doi tineri, care se plimbau prin zonă, au descoperit la sfârșitul săptămânii trecute, într-una dintre încăperile clădirii, mai multe timbre false, folosite la marcarea băuturilor alcoolice. Vila este în construcție, dar șantierul arată părăsit. Timbrele fuseseră arse.

Alertați de descoperire, cei doi au semnalat întâmplarea ziarului local ”Brașoveanul”. Echipa de jurnaliști care s-a deplasat sâmbătă la fața locului a constatat că timbrele poartă codul fiscal și însemnele fabricii SC Vincon Vrancea, renumită pentru producția de vinuri.

Deși reprezentanții fabricii susțin că timbrele sunt false, comisarii Gărzii Financiare din Brașov nu le contestă autenticitatea. Ieri, Valer Dorneanu s-a plâns într-o conferință de presă că este victima dușmanilor săi”, nota agenția Mediafax despre caz la finalul lunii martie 2002.

Valer Dorneanu: ”De ce credeți că tocmai vila mea a fost aleasă pentru a fi arse timbrele?”

După o anchetă demarată de Poliția Economică și de Garda Financiară, Valer Dorneanu și-a exprimat și el punctul de vedere. Actualul președinte al Curții Constituționale a mărturisit atunci că a procedat absolut legal în tot ceea ce privește achiziția terenului și ridicarea vilei.

”Acum vreo trei-patru ani am cumpărat un teren la Dâmbul Morii, împreună cu mai mulți prieteni. Fac acolo un duplex, cu familia Velicu. Ei au patru camere, noi tot atâtea. Am început lucrările acum trei ani, pe când nu eram ce sunt acum. Am autorizație de construcție, am spus de vilă în declarația mea de avere, totul e perfect legal.

Lucrările le-am oprit, din lipsă de fonduri. Am vândut un teren în Harghita, pentru a mai face rost de bani. Dacă am făcut ceva ilegal, să se dovedească. N-am nimic de ascuns. De ce credeți că tocmai vila mea a fost aleasă pentru a fi arse timbrele?”, afirma Valer Dorneanu, citat de Mediafax pe 26 martie 2002.