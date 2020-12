Exit-poll alegeri parlamentare 2020. Avangarde-CURS, singurul sondaj oficial după terminarea votului

Institutele de sondare Avangarde și CURS vor realiza în comun singurul exit-poll la nivel național la alegerile parlamentare de duminică. Cele două au realizat sondaj la ieșirea de la urne și la alegerile locale din 27 septembrie, scrie G4Media.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rezultatele exit-poll-ului vor fi anunțate duminică, la ora 21.00, odată cu închiderea urnelor de la secțiile votare, la momentul respectiv urmând să fie prezentate rezultatele centralizate până la ora 19.00.

Rezultatul sondajului vor fi prezentate la postul de televiziune Antena 3. De menționat este faptul că exit-pollul ia în calcul doar secțiile de votare din țară, nu și rezultatele de la secțiile din străinătate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Condițiile pentru operatorii de sondaj

Potrivit deciziei Biroului Electoral Central, acreditarea primită de către operatorii de sondaj le permite acestora accesul în imobilul în care funcţionează secţia de votare şi în zona de protecţie de 50 de metri a acesteia, fără să intre însă în interiorul localului de vot.

De asemenea, au obligaţia de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică şi de a nu interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

ADVERTISEMENT

BEC a acordat acreditare pentru efectuarea de sondaje la ieșirea de la urne și altor două companii, SC Megatronic World Productions SRL şi Ana Events & PR SRL, însă acestea nu vor realiza exit-poll la nivel național.

De exemplu, proprietarul Ana Events, bistrițeanul Silviu Rusu, declara că el a obținut acreditarea de la BEC doar pentru eventualitatea în care va avea un client pentru realizarea sondajului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu doar am luat acreditarea de la BEC, nu am și contract prin care cineva să vină să-mi ofere bani să fac sondajul. Dacă vine cineva interesat, realizăm exit-pollul. Noi facem și sondare pentru că firma are și compenenta asta, pe lângă cea de evenimente care a murit odată cu pandemia”, a spus Rus care a înființat compania anul trecut ca obiect principal de activitate organizarea de evenimente culturale.