Explicație halucinantă a criminalului de la mall-ul din Milano: ”Am văzut oamenii fericiți și am simțit invidie”

Au fost scene cutremurătoare, joi seara, în Milano. Un italian de 46 de ani . O persoană a decedat, iar alte patru sunt rănite.

Cum explică atacatorul din Milano înjunghierea celor 5 persoane: ”Am văzut oamenii fericiți și am simțit invidie”

La scurt timp după atac, Poliția l-a reținut pe Andrea Tombolini. Acesta este un șomer în vârstă de 46 de ani. În fața procurorilor, bărbatul a explicat .

Individul, despre care se spune că ar avea grave probleme psihice, a explicat că era invidios pentru că a văzut oameni fericiți.

”Am crezut că sunt bolnav, am fost bolnav. Am văzut toți acei oameni fericiți, care erau bine. Am simțit mânie și invidie”, acestea au fost cuvintele spuse de Andrea Tombolini în fața procurorului din Milano, Paolo Storari.

Criminalul din Milano, închis într-un centru de psihiatrie

În prezent, Tmbolini este internat într-o cameră din secția de psihiatrie San Paolo. Anchetatorii au considerat că starea lui este incompatibilă cu închisoarea, deocamdată, deși este arestat pentru omor și tentativă de omor.

Când carabinierii l-au imobilizat în mall, acesta era la podea lângă casele de marcat, pătat de sânge, țipând doar ”omorâți-mă!”. Nu a opus rezistență, fiind încătușat și ridicat de polițiști.

Un rol important în evitarea unei tragedii și mai mari l-au avut angajații din mall și unii dintre clienți. Aceştia i-au luat cuțitul din mână atacatorului. Individul părea foarte decis să înjunghie cât mai multe persoane.

Cum îl descriu părinții pe Andrea Tombolini: ”Nu a fost niciodată agresiv sau violent”

Ucigașul din mall-ul din Milano este descris de tatăl său ca fiind o persoană mai retrasă, care ”nu fusese niciodată agresiv sau violent”.

”Un băiat care a crescut alături de părinți, aproape izolat de lumea din jur. Nu a avut mulți prieteni și a stat departe de distracții și alte contace sociale.

Nu fusese niciodată agresiv sau violent”, a spus tatăl atacatorului, extrem de tulburat, în fața carabinierilor, notează .