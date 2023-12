Explicațiile formei groaznice prin care trece vedeta lui Dinamo: „Se credea la Barcelona!”

Dennis Politic a ajuns rezervă la Dinamo. Cu un total de 1052 de minute petrecute pe teren în cele 15 apariții, dintre care 11 în calitate de titular și 4 venind ca rezervă, Politic trece printr-o criză de formă.

“Dennis Politic are calitate, să știi, l-am văzut la câteva jocuri. Nu este un jucător rău, eu cred că dacă va avea continuitate și se va pregăti, am înțeles că aici ar fi fost problema de fapt, felul în care se pregătea, eu cred că e un jucător peste media campionatului din România.

Calitate bună, cu o instruire bună la nivel de copii și juniori. Vezi, mă uitam și la antrenorii aceștia străini. Căutam Dorinei, ăia care să meargă la Prahova, ne-am întors la Dorinei. Am văzut că o echipă, cu tot respectul celor de acolo care fac treabă foarte bună. Dar fotbaliști care nu spun mare lucru la nivel de Superliga dar sunt foarte bine pregătiți fizic, fac fază în prima divizie”, a declarat Robert Niță.

Nu doar Dennis Politic trece printr-o criză de formă. Dinamo nu își mai revine nici după schimbarea de pe banca tehnică. Dinamo a pierdut cu 2-1 partida cu Sepsi.

Dinamo a ajuns la ajuns la 4 înfrângeri consecutive

“Dorinel Munteanu e și principal, acolo stabilește și tactica. E și președinte, nu ai văzut ce zice, vrea să le dea banii la băieți. El e ca în Anglia. Dar vezi, îi aducem pe oamenii aceștia la Craiova, la Sepsi, la Dinamo. Domnul de la Sepsi spune că a schimbat alimentația, o să facă altfel lucrurile, se pregătesc mai bine.

Îi căutam pe aceștia. Nu mai vrem talentul lui Koljic, lui Cîrjan, pentru că și Cîrjan tot din Anglia vine. Dar vezi, trebuie să învățăm să alergăm, să învățăm să punem osul, să învățăm să jucăm și la minus grade la Oradea”, a punctat Robert Niță.

“Eu am spus-o în emisiune la tine că Dennis Politic e un jucător cu calitate, dar care nu are constanță în ceea ce face. Joacă un meci bine, după care 3-4 iar nu joacă, apoi joacă un meci, are o execuție și cam atât.

Se pierde, normal, din moment ce nu e constant în joc, se pierde. Și atunci calitatea lui scade, moralul scade. În general presa tinde să umfle un jucător când are o execuție și un moment foarte bun. Ai și a 2-a execuție bună, deja te-a luat FC Barcelona. În creierul tău, gata, se duce la Barcelona când are doar două realizări.

Mentalitatea asta nu e de un jucător profesionist să te culci pe ureche după 1-2 meciuri bune. În niciun caz. Dacă în perioada asta de iarnă nu se aduc jucători sunt slabe șanse ca Dinamo să rămână în prima ligă”, a declarat Giani Kiriță.

Dennis Politic e in scadere de forma