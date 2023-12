Jandarmeria, măsuri speciale de siguranță. Au verificat toate steagurile cu drapelul României ale fanilor lui Dinamo! Foto exclusiv

În acest context, Jandarmeria a pregătit măsuri speciale de siguranță, fiind verificate toate steagurile cu drapelul României ale fanilor dinamoviști. Totodată, jandarmii au verificat că suporterii nu au la ei bannere și mesaje xenofobe. Asta nu i-a oprit pe dinamoviști să scandeze deja împotriva comunității maghiare din zonă. Partida dintre Sepsi și Dinamo va începe de la ora 20:00 și poate fi considerată un nou start pentru Dinamo, după demisia lui Ovidiu Burcă.

Jandarmeria, măsuri speciale de siguranță la Sepsi – Dinamo

De altfel, dinamoviștii sunt abonați ai Jandarmeriei când au deplasări la Sepsi, drept exemplu și partida din 2019, când fanii dinamoviști au provocat un scandal prin intermediul mai multor mesaje. Cei aproximativ 300 de fani care făceau deplasarea în 2019 la Sfântu Gheorghe au aruncat atunci din peluză cu torțe și petarde, în timp ce scandările xenofobe împotriva maghiarilor nu au lipsit.

Mai mult, dinamoviștii au afișat atunci un steag al României cu Stema Regală care le reamintește cetățenilor din Secuime de Unirea din 1918, un subiect sensibil în zonă. A fost afișat, totodată, mesajul ”Doar România, Doar Dinamo București / Fără autonomie în ținuturile românești”, mesaj semnat de Peluza Cătălin Hâldan.

În contextul în care din această seară se desfășoară la doar 3 zile distanță de la 1 Decembrie, Jandarmeria se teme că fanii dinamoviști vor încerca noi provocări menite să agite suporterii maghiari din zonă.

Sepsi îi consideră pe fanii lui Dinamo cei mai xenofobi din România

În urmă cu un an, Attila Hadnagy, managerul general al lui Sepsi, anunța că fanii dinamoviști sunt considerați de către oficialii lui Sepsi drept cei mai xenofobi din întreaga țară. Mai mult, Hadnagy nu a înțeles acest conflict între români și maghiari, deși se repetă meci de meci, cu puține excepții.

“Noi nu avem nicio treabă cu guvernul Ungariei, să vină banii de acolo. Noi avem sponsorii noștri, care ne ajută foarte mult, vin banii de la televiziune… Așa avem și noi bani pentru prima echipă. Primul an a fost foarte greu, abia am scăpat. Apoi, ușor-ușor, am luat presiunea de pe jucători, am avut un al doilea sezon foarte bun, am intrat în play-off, în al treilea am jucat finala Cupei. În al patrulea, am terminat pe locul patru și am jucat în Conference League.

La noi e important să fie fotbalist și om bun. Nu avem treabă nici cu românii, nici cu ungurii, nici cu străinii. Chiar sunt foarte puțini maghiari în lot. Cred că avem mai mulți jucători din Muntenia, decât din Ținutul Secuiesc. Suntem o familie, poate să spună orice jucător a fost aici.

Am avut probleme, încă mai avem în stadioane. Ne strigă ‘Afară cu ungurii din țară’ sau ‘cu bozgorii’. Din păcate asta e nivelul unora, sunt uscături peste tot. Noi trăim foarte bine aici, la Sf. Gheorghe cu românii, suntem vecini, prieteni, nași, fini… Așa că nu avem nicio treabă. Oricine vine la noi, îl primim cu mare drag. Noi suntem ultimii care să fim rasiști sau xenofobi.

La Dinamo… Aștia sunt… Chiar mereu, mereu, au fost împotriva noastră. Am avut probleme mereu cu ei, chiar și acasă la noi. Jigniri și probleme, și acasă, și în deplasare, contra lor. Nu știu ce rivalitate e între Dinamo și Sepsi. Noi nu avem cum să avem rivalitate cu Dinamo, pentru că nu avem istoria și palmaresul lui Dinamo. Glumind, rivalitatea dintre cluburile noastre poate fi doar pe culori, alb și roșu“, declara oficialul lui Sepsi pentru