Fabuloasa Diana și bloggerul Otravă, de la influenceri, la părinți: ”Au crescut toți în stil urangutan”

Bloggerul Otravă și partenera sa, Diana Enciu, cunoscută în mediul online sub pseudonimul ”Fabuloasa”, au dat din casă! Cele două vedete ale internetului au o viață complet schimbată de când a venit pe lume fiica lor, Amelie, de care se ocupă nu doar ei, ci și bunicii micuței.

Otravă și Fabuloasa Diana, așa cum nu îi știați: ”Suntem cei mai buni părinți”

Atunci când sunt la evenimente sau au diferite alte lucruri de punctat în programul lor, cea mică stă cu părinții Dianei, după cum a dezvăluit ”Fabuloasa” în exclusivitate pentru FANATIK. Despre viața de familie și multe alte lucruri, cei doi au vorbit în interviul din rândurile de mai jos!

– Din ce în ce mai des împreună la evenimente mondene. Cine rămâne cu micuța acasă?

Fabuloasa Diana Enciu: Da, a mai crescut Amelie și putem ieși împreună, nu doar separat, că mai stau ai mei cu copilul.

– Cum vă descurcați în postura de părinți?

Bloggerul Otravă: Suntem cei mai buni părinți care pot exista, pentru că ne dedicăm absolut tot timpul din lume fetiței noastre. Cred că suntem așa cum ne-ar fi plăcut și nouă să avem.

Otravă schimbă și scutece ”mai bine” decât soția sa

– Este Otravă genul de tătic care schimbă și scutece?

Bloggerul Otravă: Da, pot spune că schimb scutece mai bine decât soția mea.

Fabuloasa Diana Enciu: Da, aici are perfectă dreptate. Noi chiar ne împărțim task-urile jumi-juma atâta timp cât timpul ne permite. Nu avem treaba asta cu mama trebuie să facă. Noi credem că trebuie să fim implicați amândoi pentru ca micuța noastră să fie echilibrată emoțional. Cristian a făcut lucrurile de la bun început, în mod firesc și natural, fără ca eu să trebuiască să pun presiune sau să insist.

Eu la naștere am avut o situație un pic mai specială, iar Cristian a fost cel care o căra, o schimba și făcea toate lucrurile pe care la momentul acela ar fi trebuit să le fac eu, ca mamă. El a fost primul care a ținut-o pe umăr. Eu eram aia panicată cum o ții, susține-i gâtul, în timp ce el era foarte relaxat. Acela a fost startul. Nu i-a arătat nimeni, nimic, pur și simplu și-a ascultat instinctul. Și cred că asta ar trebui să facă toți bărbații. Știu că au crescut toți în stil urangutan, cu noi putem, suntem tari, nu avem emoții, dar, ar trebui să mai potolim asta pentru că, sunteți puternici și dacă sunteți vulnerabili. Eu am lângă mine un exemplu extraordinar.

– A fost instinctul suficient sau a fost nevoie să te mai documentezi și din cărți?

Bloggerul Otravă: Am norocul că citește Diana mult mai mult decât citesc eu și mă pune la curent cu tot ce înseamnă creșterea unui copil. Așa că, nu mi-a fost foarte greu. Ea îmi face rezumatul și eu doar pun în aplicare.

Diana: ”Am născut în timpul pandemiei, m-am luptat cu niște medici care voiau să fac cezariană”

– Spuneai că a fost o situație mai specială atunci când ai adus-o pe lume pe micuță. În ce a constat?

Fabuloasa Diana Enciu: A fost de ordin fizic, care s-a rezolvat, dar sunt foarte diferite situațiile, trupurile, medicii. De aceea am evitat să povestesc lucrurile în detaliu pentru că nu vreau să influențez pe nimeni.

Eu am născut în m-am luptat cu niște medici care voiau să fac operație de cezariană, deși nu aveam motive. am fost singură, nu am fost cu soțul meu, pe care mi-l doream atât de mult lângă mine. A fost foarte greu. Însă, până la urmă, ideea este că nu trebuie să ne lăsăm acest drept, de a decide, luat. Eu am schimbat medicul, am avut 25-26 de ore de tatonări, travaliu, tot felul de discuții și stresuri, dar am reușit să nasc fix cum mi-am dorit.

– Mai luați în calcul un al doilea copil?

Fabuloasa Diana Enciu: Nu! Fiecare trăiește diferit experiența, dar noi simțim că nu am putea să împărțim dragostea și emoția în mod egal. Nu vom putea să nu facem diferența între ei. Noi așa suntem. Vrem ca tot ce avem noi mai bun să-i oferim ei. Evident, dacă se întâmplă, nu spunem nu, dar, așa la bază decizia este luată. Fugim după mijloace contraceptive când nu mai găsim prin casă (n.r. râde).

Ce planuri au bloggerii pentru acest an: ”Lucrăm la niște proiecte de suflet”

– În privința carierei, care sunt planurile pe 2023?

Bloggerul Otravă: Noi aflăm de pe o zi pe alta ce urmează să facem. În principiu eu am festivalurile și evenimentele mari la care voi merge, precum: TIFF, Electric Castle, Neversea. O să mai mergem pe la munte pe 3-5 martie pentru că voi pune muzică acolo alături de Esca. Ne distrăm, mai râdem unii de alții. Cam asta în mare.

Fabuloasa Diana Enciu: Cum atât?! Mai lucrăm la niște proiecte de suflet acum, pe care sperăm anul acesta să le lansăm. La noi viața este, du-te cu valul. Așa am ales noi să trăim pentru că nu am vrut să trăiem din momentele faine ale vieții doar ca să acumulăm financiar și atât.

– În ceea ce pe privește pe tine, Diana, se fac bani în domeniul în care profesezi?

Fabuloasa Diana Enciu: Noi am făcut bani de la începuturile noastre. Nu existau proiecte ca cele pe care le făceam noi. Tot timpul am venit cu ceva nou. Acum încercăm și noi să intrăm pe trendurile actuale și să nu fim contra vântului în totalitate. Important este să fii consecvent și să știi ce vrei să comunici.