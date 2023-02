Faimoși vs. Faimoși la Survivor România 2023! Scandalul a depășit tot ce s-a mai văzut la televizor

La Faimoși, treburile nu merg bine nici când câștigă. Deși s-au bucurat de imunitate și recompensă, concurenții din tribul roșu de la Survivor România 2023 au avut de plătit un preț. Remus Boroiu s-a simțit marginalizat și neapreciat, iar asta a dat startul unui noi conflict. Totodată, s-a lăsat cu discuții aprinse și în ceea ce privește comunicarea cu Războinicii.

Scandaluri aprinse la Survivor România 2023! Faimoșii nu s-au certat doar între ei, ci și cu Războinicii

Faptul că au pierdut imunitatea în jocul trecut și , a condus la certuri aprinse printre Faimoși. Iar efectele înfrângerilor repetate s-au văzut din plin în ediția de marți, 7 februarie, a emisiunii Survivor România 2023.

Modul în care s-au făcut nominalizările i-au nemulțumit pe unii dintre concurenții tribului roșu, mai ales că au rămas patru fete și patru băieți și s-a ajuns la afirmația clară: „Pare războiul sexelor la noi în echipă”.

Bianca îi amintește lui Remus că într-o discuție privată, a asigurat-o că, dacă nu-l votează, nici el nu o să o voteze, lucru care s-a întâmplat și strategie cu care Carmen Grebenișan nu este deloc de acord.

Ionuț Iftimoie i-a speriat pe colegi? E ținut de frică în concurs?

A doua zi, Faimoasele s-au adunat și au discutat despre motivele pentru care au făcut nominalizările și potrivirea de voturi îndreptate către Remus Boroiu.

„Cum am nominalizat noi același băiat fără să ne vorbim, deci noi chiar nu am vorbit. Eu am votat Remus, pentru mine nu e un secret, i-am și zis. El mi-a zis clar: ‘Vezi că s-ar putea să trimiți pe cineva acasă cu votul ăsta’”, a explicat Carmen Grebenișan.

„Mie mi se pare lent Kamara pe traseu și, cumva, fiind mai cunoscut decât Remus m-am gândit că are mai multe șanse ca lumea să-l voteze și să nu plece”, a motivat și Ada.

Cum se justifică Faimoasele?

Pe de altă parte, Kamara, în dialog cu Remus Boroiu, a spus că este enervat de „poleiala și vrăjeala din consiliu” făcută de Ada, care în spate i-ar fi reproșat că nu aduce puncte.

„Asta e situația. Când ai colanul de imunitate poți să faci ce vrei tu, chiar dacă nu aduci puncte și poți să dai afară oameni. Uite, eu am adus 6 puncte și Remus a adus 5 puncte, în 5 meciuri. Riscăm să ieșim afară oameni care aducem puncte pentru echipă în meciuri în care fetele au adus un punct”, a afirmat Kamara.

În timp ce fetele se consideră transparente, Remus Boroiu are impresia că strategia lor se bazează pe frică, iar Kamara îl susține afirmând că ei sunt „trei băieți valizi”, care protejează pe cineva „invalid”, aici fiind vorba de Ionuț Iftimoaie, care are degetul rupt și nu poate participa la probe de aproximativ două săptămâni.

„Ne este, cumva, teamă să-l votăm pe Ionuț. Pentru că ne gândim… Ne e frică să ne asumăm una dintre noi, că suntem, cumva, mai micuțe. Nu avem notorietatea lui Ionuț și ne e frică să ne blameze publicul care îl place pe Ionuț”, a spus Bianca Patrichi, confirmând teoria băieților.

Remus Boroiu, pus la zid de colegi chiar înainte de meci

Chiar dacă Remus Boroiu a afirmat că nu vrea să lase neînțelegerile să-l afecteze, s-a trezit pus la zid de colegi în momentul în care se făceau strategiile pentru joc. DOC l-a acuzat că , alege mereu să joace cu oamenii slabi, motiv pentru care sportivul a ales să se de o parte. Totuși, a fost ales de Dan Ursa și de Robert Moscalu, reușind să aducă puncte și chiar victoria în echipa Faimoșilor.

Cu toate că s-au bucurat de imunitate și de o recompensă pe cinste, sandwich-uri și cartofi prăjiți, când s-au întors în tabără, Remus Boroiu le-a spus Faimoșilor tot ce avea pe suflet.

„N-am auzit pe nimeni să zică un cuvânt de mulțumire. Am auzit, în schimb, înainte de joc: ‘Nu te sacrifici pentru echipă, nu ești bărbat’”, și-a început Robert discursul la Survivor România 2023.

Ada: „La noi la Faimoși zici că a ieșit bomba nucleară”

Nu a apucat, însă, să-și ducă la capăt ideea, pentru că DOC l-a întrerupt brutal și a sărit nervos din mijlocul adunării, adresându-i cuvinte grele colegului Faimos.

„Du-te mă în p**a mea! Hai, mă, vorbești serios, mă? Așa pui problema? Normal că-ți mulțumim, dar era nevoie să-ți spunem alea! Ca să poți să-l iei pe ăla în brațe, ca să poți să te duci cu Ursa. Nu, nu e părerea mea!

Ca să scoți copilul de 5 ani! Este un colos de om cu un suflet de copil. Nu mai pot, trebuie să-i spun, pentru a face față unor adversari mai puternici”, i-a reproșat DOC, în timp ce Carmen Grebenișan i-a dat dreptate, afirmând că nimeni nu a fost aplaudat individual.

Remus s-a simțit umilit, DOC i-a reproșat că a stricat toată atmosfera, iar Ada a rezumat în stilul caracteristic situația: „La noi la Faimoși zici că a ieșit bomba nucleară”.

Remus Boroiu: „De mine nu-i pasă nimănui”

Totuși, Boroiu nu se simte apreciat, cu toate că aduce mereu puncte pentru echipa sa, și i-a acuzat pe Faimoșii de la Survivor că sunt împotriva lui, deși, la rândul său, este accidentat la umăr.

Ștefania Stănilă și-a pierdut cumpătul și i-a spus lui Remus că e egoist, că se plânge prea mult și că pentru orice zgârietură cere ajutorul medicului.

„De mine nu-i pasă nimănui că-s accidentat. Nu poți să treci niște limite, nu poți să mă calci în picioare. Bunul simț al meu nu înseamnă că voi deveni cârpa nimănui.

Sunt eu, sunt autentic și sunt în c***t acuma. Sunt într-o situație nasoală. Eu simt că lupt cu toate forțele mele, mă doare umărul și simt că lor nu le pasă”, a declarat Remus Boroiu.

Faimoșii, conflicte și cu Războinici

De menționat este faptul că în ultima ediție de la Survivor România 2023 au existat conflicte și între Războinici și Faimoși. În timpul meciului pentru imunitate s-au întâmplat mai multe lucruri: în lupta cu Ada, Alexandra Porkolab s-a lovit în zona gâtului și a fost transportată de urgență la spital, iar Luciana Vagneti a avut și ea nevoie de îngrijiri medicale, după ce a pierdut punctul și a făcut un atac de panică.

„Nu vreau să mă vadă! Mă las ascunsă”, a strigat, în continuu, Războinica.

Dar, în același timp, în timpul confruntărilor acerbe Ada a mușcat-o de mână pe Alexandra Ciomag, după ce aceasta ar fi lovit-o cu cotul în gură, iar între ele a izbucnit un conflict presărat cu jigniri. „Animalule!”, i-a strigat Alexandra Ciomag. „Să-mi mănânci c***l”, i-a răspuns, amuzată, Ada, căreia, în replică, i s-a adus la cunoștință că nu se prea poate lăuda cu această parte a corpului.

Disputele de pe traseu, discutate în consiliu

De asemenea, Andrei Krișan a remarcat, după joc, că Faimoșii nu s-au ridicat să-i felicite, ceea ce el a considerat o lipsă totală de respect, iar conflictele s-au adâncit la consiliu.

„Vreau să-i pun la tablă. 2-3 persoane, mai ales Ada. Nu cred că am adus niciodată un injuriu. Să vadă și cei de acasă despre Faimoși.

Pe lângă Ada și pe Kamara, ne-au luat la rând, că suntem aia, aia. Vreau să văd cât mai puține scaune în dreapta mea și repercusiunile să fie de partea Faimoșilor”, a spus Robert Moscalu, căruia Ada i-a sugerat în timpul meciului pentru imunitate de la Survivor să-și perfecționeze gramatica.

„Apreciez, păcat că nu s-a înțeles ce vrea să zică. Nu ai avut subiect. Și eu sunt foarte nervoasă pentru ce s-a întâmplat astăzi. În lumea mea există o regulă, aceea să nu jignești niciodată aparența fizică a unui om. Și asta s-a întâmplat de mai multe ori și cu Vica, care a fost nervoasă.

Când văd lipsă de respect, tratez cu lipsă de respect. Robert, azi ai venit să mă bați. În rest, îi respect pe toți”, a răspuns Ada Dumitru.

Pe de altă parte, Alexandra Ciomag a susținut că ea a lovit-o pe Ada pentru a se apăra și a tras-o pe Faimoasă la răspundere pentru atitudinea sa.

„E un comportament de animal. Să muști e un comportament de animal și punct. Și cum te dai tu fată și după jignești ca la ușa cortului”, i-a reproșat Alexandra Ciomag.

„Tu mi-ai dat în mandibulă. Iubita mea, în DEX nu există cuvântul animală, știu că e greu cu limba română. Când stai pe cocos, și-ți vine o proteină în gură, o muști, ce să faci?!”, a reacționat Faimoasa.

Pe cine au nominalizat Războinicii de această dată?

Când vine vorba de nominalizări, Războinicii au mers pe traseul deja cunoscut. Codruța Began a fost nominalizarea colectivă a grupului, iar Andrei Neagu a fost numit de Andrei Krișan. Andreea Moromete, în schimb, a ales-o pe Alexandra Ciomag, spre bucuria Adei.

”Voi vota din punct de vedere Survivor. Asta include foarte, foarte multe lucruri pe care eu la analizez la fiecare dintre noi, inclusiv și la mine, și partea sportivă. Analizez atitudinea de supraviețuitor”, a spus Andreea Moromete, care a câștigat imunitatea personală.