Cine este Remus Boroiu, concurent în echipa Faimoșilor la Survivor România 2023. Are un frate celebru

Cine este și ce meserie are Remus Boroiu de la Survivor România 2023. Fratele său nu este străin de lumina reflectoarelor

Remus Boroiu este cu 4 ani mai mare decât , Andi Constantin, care a fost concurent la Survivor România și Burlacul. Tânărul sportiv a acceptat provocarea de la Pro TV, unde face parte din echipa Faimoșilor.

Are 34 de ani și este unul dintre cei mai apreciați antrenori și antreprenori de la noi din țară. Are o experiență de peste 15 ani în acest domeniu de activitate și a fost desemnat de 10 ori campion național la fitness.

A dezvoltat un plan de antrenamente pentru slăbit și tonifiere care se întinde pe parcursul a 6 săptămâni. Tânărul se bucură de un succes real ca healthy lifestyle coach și influencer. În plus, deține o mică afacere online. Mai exact, vinde planuri de nutriție și articole sportive.

Mai mult decât atât, Remus Boroiu spune că a început să fie independent financiar încă de la vârsta de 18 ani. În momentul de față vrea să-și arate abilitățile sportive la Survivor România 2023, unde va fi concurent din ianuarie 2023.

Remus Boroiu, despre fricile pe care le are

„Merg la Survivor cu gândul să mă întorc cu premiul cel mare, bineînțeles, însă nu sunt atașat de ideea asta și mă voi bucura de experiență, indiferent cât voi sta acolo. Știu exact cum o să resimtă corpul meu lipsa de nutrienți.

O singură dată am stat în junglă pentru 7 zile. Am stat fără mâncare și beam doar apă de izvor. Am rămas surprins să văd ce energie am, deci, se poate”, a declarat Remus Boroiu pe .

Faimosul de la Survivor România 2023 este pregătit să facă față provocărilor din Republica Dominicană, însă are și câteva frici. Printre temerile sale se numără frica de a fi judecat, de a greși sau de a nu fi suficient de bun.

Cu toate acestea antrenorul de fitness a reușit de-a lungul timpul să facă față situațiilor limită și să-și depășească condiția și stările de anxietate pe care le are.

În altă ordine de idei, Remus Boroiu adoră să călătorească și are o casă în Bali, acolo unde locuiește încă din pandemie.