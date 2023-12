Faimosul care a provocat cele mai mari scandaluri, trimis acasă de Pro TV. A vrut să participe la Survivor All Stars, dar nu a avut nicio șansă: ”Alții decid cine merge și cine nu”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că una dintre cele mai îndrăgite emisiuni de la PRO TV revine. Survivor România All Stars va debuta pe 16 ianuarie și, așa cum îi spune și numele, în arena penru supraviețuire vor intra cei mai puternici concurenți din toate sezoanele.

Faimosul care nu a făcut parte din cărțile pentru Survivor All Stars 2024

Fără doar și poate, ale anului de la PRO TV. La început de 2024, cei mai puternici Războinici, dar și cei mai puternici Faimoși vor lupta, din nou, în jungla din Republica Dominicană.

În timp ce unii au spus deja ”da” provocării și se pregătesc de plecare, un fost concurent are regrete că nu a fost ales să plece, din nou, la Survivor. Este vorba despre Kamara, unul dintre concurenții care a dat naștere celor mai multe scandaluri din junglă.

Solistul trupei Alb Negru a decis să fie sincer până la capăt și a recunoscut că unul dintre aspectele care l-ar fi încântat a fost partea financiară. Însă, regretul lui este cu totul și cu totul altul.

Pentru că a fost un concurent destul de vocal și nu a trecut neobservat, Kamara a avut anumite pretenții. Artistul a recunoscut că regretă că nimeni din producție nu s-a gândit la el pentru sezonul Survivor România All Stars.

De ce nu a fost ales Kamara să facă parte din echipa Faimoșilor

Kamara și-ar fi dorit să fie concurent în acest sezon, mai ales că în acest fel ar fi ocazia să își ia revanșa. Însă, cum propunerea nu a apărut, artistului nu i-a rămas decât un singur lucru. Și anume, să se resemneze cu gândul că va urmări Survivor All Stars de pe canapea.

Kamara este convins că ar fi avut multe de demonstrat și că ar fi rămas foarte mult timp în competiție. Dar, cum zarurile au fost deja aruncat, nimic nu se mai poate schimba acum.

”Nu știu de ce nu sunt în Dominicană, habar nu am! Nu fac eu jocurile, ci sunt alții care decid cine merge și cine nu merge! Nu știu deocamdată nimic, nu am vorbit nimic. Mi-aș fi dorit să merg, fiindcă felul în care am fost eliminat data trecută a fost foarte neprevăzut”, a spus Kamara pentru

, pe 16 ianuarie. Cel care a făcut marele anunț a fost chiar Daniel Pavel, în marea finală de la Vocea României. Echipele au fost deja formate, așa că după sărbătorile de iarnă, cu toții vor zbura către Republica Dominicană.

În noul sezon, lupta pentru supraviețuire va fi mai acerbă ca niciodată. Concurenții sunt cei mai buni dintre cei buni și, fără nicio îndoială, fiecare dintre ei își dorește să vină cu trofeul și cu banii acasă.