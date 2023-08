Falsul chirurg estetician Matteo Politi, arestat în Italia. România a cerut extrădarea

Politi devenise celebru în țara noastră prin rândul VIP-urilor, pentru operațiile estetice pe care le făcea, cu toate că a operat timp de 15 ani fără a avea acest drept. Cu doar opt clase terminate, Politi a înșelat pe toată lumea și a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare pentru înșelăciune și fals în acte.

Falsul chirurg estetician Matteo Politi, arestat în Italia

Individul a fost reținut undeva în Veneția, iar acum așteaptă decizia instanței, care-l poate extrăda în România. Matteo Politi (43 de ani), care își schimbase între timp numele în Luigi, a fost arestat la Marghera, Veneția. Carabinierii i-au pus cătușele în baza mandatului european de arestare emis de justiția din România.

Bărbatul este acuzat că, în perioada martie – decembrie 2018, , având nu mai puțin de 9 victime la activ. Folosindu-se de un nume fals, bărbatul a efectuat operații în cinci spitale diferite din București, reușind să facă zeci de mii de euro.

Înșelăciunea s-a încheiat în luna martie, când Politi a fost condamnat la închisoare cu executare, deși era fugit din țară din 2022. Deși polițiștii au ajuns să-l caute chiar în Hong Kong, acesta muncea liniștit într-un hotel de lângă Veneția, potrivit . Bărbatul a fost transportat acum la închisoarea Santa Maria Maggiore din Veneția, unde așteaptă extrădarea.

Italianul declara în , în momentul în care și-a aflat sentința, că totul este ”o manevră”. ”Este fenomenal cum s-a pronunțat astăzi instanța, cu condamnare cu executare. Au fost depuse, în primă instanță, foile mele în original, foile mele matricole. Parchetul a făcut o verificare la Ministerul Educației din Serbia, care a spus că actele mele sunt originale, legimite, la fel și Ministerul din România.

Ei m-au acuzat de înșelăciune, că sunt medic fals, cu adeverință. Eu am probe în acest sens, le-am depus la dosar și am făcut plângere penală, s-a deschis un dosar penal la Parchet, împotriva judecătorului, procurorului și împotriva inspectorului de Poliție, că mi-au pătat imaginea. Am vorbit cu cineva de la Consulatul Serbiei și am arătat dovada depusă de procuror, că adeverința este ilegală, este contrafăcută. De aceea am depus plângere penală împotriva acestei persoane”, a declarat Politi.

În continuare, Matteo Politi a transmis că nu există nicio dovadă că nu ar fi în realitate medic și e pregătit să acționeze în judecată pe toată lumea care susține contrariul. ”M-au condamnat pe baza a ce? Înșelăciune? Eu vreau să înțeleg unde și pe cine am înșelat. Nu există nicio probă legală care să ateste faptul că eu nu sunt medic adevărat, asta e fenomenal. Nu termin aici, îi trag pe toți la răspundere.

Actele au fost depuse în original, la fel și înscrierea mea la Colegiul Medicilor de pe urma căreia aveam drept de practică. Ei mi-au dat o condamnare, asta e o manevră. Dar îi voi trage pe toți la răspundere pentru ceea ce mi-au făcut, că ei nu știu cu cine lucrez eu, cu ce guvern”, a declarat Politi pentru FANATIK.

Dacă va fi extrădat în România, Matteo Politi va sta după gratii cel mult 3 ani și 10 luni, însă va fi nevoit să plătească și daune materiale. Mai exact 30.000 de lei și 12.000 de euro, bani care le revin celor care l-au reclamat. Acestor sume li se adaugă cheltuielile de judecată în valoare de 15.000 de lei.