Familia Vlasov, distrusă de COVID: soția a murit, el este internat la Iași, iar o fiică și o nepoată sunt internate la București

Viviana Vlasov, soția avocatului Mihail Vlasov, a murit după o evoluție rapidă a virusului COVID-19. Vlasov este internat la Iași. Una dintre fiice și o nepoată a sa sunt ambele diagnosticate cu coronavirus, scrie digi24,preluat din ziaruldeiași.ro.

Drama familiei avocatului Mihail Vlasov continuă pe patul de spital, chiar și după moartea soției acestuia, Viviana Vlasov. Atât fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, cât și una dintre fiicele sale, Ingrid Vlasov, dar și nepoata sa, Noelle, se află internați în spitale din Iasi și București cu diagnosticul de COVID-19.

Mihail Vlasov este internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași cu SARS-COV-2, iar medicii spun că suferă de o formă medie a bolii. Starea sa este deocamdată stabilă, acesta având și comorbidități printre care și diabet.

Familia avocatului Mihail Vlasov, răvășită de virusul SARS-COV-2

Soția acestuia, Viviana Vlasov, a murit pe 22 august, la Spitalul de Boli Infecțioase, după aproximativ 10 zile de internare cu COVID. Aceasta avea 72 de ani.

Cu două zile înaintea morții, Viviana Vlasov fusese transferată la Terapie Intensivă, după ce starea sa de sănătate se agravase brusc. Deși avea 72 de ani, medicii spun că soția avocatului Mihail Vlasov nu avea boli asociate grave care ar fi putut accelera decesul: “Practic, sistemul cardio-vascular, sistemul renal, neurologic, totul a fost afectat foarte repede. Cu toate eforturile, din nefericire, am pierdut-o”, a spus Carmen Manciuc, directorul medical al Spitalului de Boli Infecţioase.

Noelle Vlasov, nepoata lui Mihail Vlasov: „Nu mai ieșiți din casă fără mască”

Nepoata lui Vlasov a publicat pe contul de Instagram un mesaj legat de diagnosticul pe care l-a primit: „’Nu, eu nu iau virusul’. Nu iei, până când iei. Şi se pare că nici vârsta nu contează, uite că se poate şi la 16 ani. Nu mai ieşiţi din casă fără mască, pentru că ‘oricum voi nu luaţi’. Ieşiţi. Duceţi-vă unde vreţi. De la cafenea până la mare. Dar purtaţi mască. Mai bine la mare cu mască decât la spital. Protejaţi-vă pentru că nu ştiţi când sau cum este posibil să luaţi şi în ce fel vă va afecta. Şi mai important, nu ştiţi cui puteţi să daţi, şi cum se va descurca acea persoană cu virusul, ce vârstă are, şi ce alte afecţiuni are. Dacă ieşiţi din casă fără mască, în momentul acela riscaţi. Vă puneţi în pericol şi pe voi, şi pe toţi ceilalţi. Pe ce? Pentru ce?

Următoarea dată când vreţi să ieşiţi şi nu aveţi masca la voi vă rog să vă gândiţi foarte bine la riscuri şi să vă daţi seama că nu merită. În cazul în care: vă doare capul, tuşiţi, etc (la mine aşa a început) CHIAR DACĂ nu vi se pare ceva grav în acel moment, vă duceţi şi vă testaţi pentru COVID19, pentru voi înşivă, şi toţi ceilalţi. Eu am purtat mască, dar m-am întâlnit cu mulţi oameni care nu purtau. Aveţi grijă. Stay safe”.

Referitor la modul în care membrii familiei Vlasov s-au infectat, surse oficiale din cadrul INSP au declarat: “Familia este infectată în totalitate. Aceştia au intrat în contact cu o rudă de la Bucureşti, cel mai probabil una dintre fiice”.

