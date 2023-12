Fanii lui Dinamo, furioși după eșecul cu U Cluj: ”Nu meritați tricoul roșu să-l purtați!” Reacția jucătorilor

”Câinii” , în ultimul meci al etapei a 19 -a din SuperLiga, și au ajuns la 15 la partide fără victorie în toate competițiile, iar retrogradarea se vede tot mai clar.

Jucătorii lui Dinamo, huiduiți de fani după înfrângerea cu U Cluj

După ultimul fluier al arbitrului Viorel Cojocaru, care a consfințit înfrângerea în întâlnirea cu U Cluj, fanii lui Dinamo au început să-și verse amarul pe jucători, considerându-i principalii vinovați pentru situația echipei.

ADVERTISEMENT

a ajuns la 11 puncte față de FC U Craiova, prima formație aflată pe loc de baraj, iar ultrașii nu au mai rezistat. ”Nu meritați tricoul roșu să-l purtați!”, au scandat suporterii din peluză, iar mesajul a fost preluat de întreg stadionul.

”Plecați cu toții!” sau ”Dinamo nu e o afacere!”, au fost ale scandări ale fanilor din peluză, în timp ce suporterii de la Tribuna a II-a au strigat ”Serie B! Serie B!”. Jucătorii au vrut să vină să salute galeria la finalul jocului, dar ultrașii le-au făcut semn să plece la vestiare, lucru care s-a și întâmplat.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii de rezervă ai lui Dinamo au rămas pe teren cu preparatorul fizic pentru o scurtă ședință de pregătire, dar au fost ținta huiduielilor fanilor. Furia acestora s-a revărsat și spre conducere, Andrei Nicolescu fiind cel mai înjurat om.

Patriche, explicații pentru înfrângerea cu U Cluj

Fundașul Răzvan Patriche a fost extrem de afectat de înfrângerea din meciul cu U Cluj și a explicat că echipa se află într-un blocaj. El consideră că jocul este unul destul de bun, însă lipsește golul.

ADVERTISEMENT

”Nu reușim să înscriem și e foarte greu, nu știu ce să vă spun. Părerea mea e că am controlat jocul, ne lipsește golul, ce să ne lipsească? Este foarte important în acest moment moralul.

Venim după o serie foarte rea și nu reușim să scoatem capul. Am făcut un meci bun, nu putem să spunem că am făcut un meci rău, dar am pierdut. E greu așa. Nu vorbim niciodată despre înfrângeri, mereu încercăm să vorbim despre ce e mai bine.

ADVERTISEMENT

În momentul ăsta avem nevoie de goluri și de puncte. Părerea mea e că am făcut un meci bun. Aș prefera să facem un meci prost și să câștigăm. Toate meciurile sunt importante pentru că nu avem puncte”, a declarat Patriche.