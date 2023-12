Dinamo – U Cluj, în etapa 19 din SuperLiga. Ultima șansă pentru „câini”

Meciul Dinamo – U Cluj are loc luni, 11 decembrie, cu începere de la ora 20:45, în cadrul etapei a 19-a din SuperLigă, fiind jocul care închide această rundă. Pe teren vor fi două echipe cu situații opuse. „Câinii” sunt în situație foarte grea, penultimii în clasament, clujenii merg excelent și au ca obiectiv victoria pentru a ataca unv loc de play-off.

Unde se joacă meciul Dinamo – U Cluj, în etapa 19 din SuperLiga

Confruntarea Dinamo – U Cluj se desfășoară luni, 11 decembrie, de la ora 20:45, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, în etapa a 19-a din SuperLiga. Dinamo a cam pierdut și sprijinul suporterilor, care vin în număr tot mai mic în ultimele meciuri, dezamăgiți și de rezultate și de calitatea jocului.

Meciul cu U Cluj este unul foarte greu, mai ales în actuala conjuctură, U Cluj alcătuiește la această oră o echipă bine închegată iar primarul orașului, Emil Boc, le-a cerut „alb-negrilor” să revină cu toate punctele.

Cine transmite la TV partida Dinamo – U Cluj

Partida Dinamo – U Cluj se joacă luni, 11 decembrie, de la ora 20:45, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, în etapa a 19-a din SuperLiga. Ea va fi transmisă pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București, luni, 11 decembrie, prima zi a noii săptămâni, cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul dimineții, după care va fi acoperit în majoritatea timpului. Nu sunt însă pericole de precipitații de niciun fel, ceea ce e bine pentru că și așa suprafaț de joc e foarte proastă. Maxima zilei va atinge 6 grade la ora 15:00, iar la ora partidei, condusă de Adrian Cojocaru din Galați, vom avea în jur de 2-3 grade.

Ce absențe sunt în întâlnirea Dinamo – U Cluj

are aceleași două absențe ca la meciul din Cupa României, cu Oțelul Galați, încheiat de Dinamo pe stadionul „Arcul de Triumf” cu scorul de 3-3, insuficient însă pentru calificara câinilor, care aveau nevoie de victorie. Așadar nu vor putea răspunde la apel fiind accidentați fundașul Homawoo și mijlocașul Neluț Roșu.

Tot doi oameni out are și Universitatea Cluj pentru deplasarea de la București. Este vorba de mijlocașii Ovidiu Bic și Andreas Calcan, ambii accidentați. Însă pentru că are soluții foarte bune pe posturile lor. După ce a început să fie la punct cu pregătirea fizică, așteaptă mult de la mijlocașul italian Marco Fosatti, care are un mare potențial, dar nu și condiția fiziă necesară.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – U Cluj

Cu toate că Dinamo este în situație disperată, pe penultimul loc și nu a mai obținut o victorie de luni de zile, casele de pariuri văd acest meci mult mai echilibrat. Oaspeții sunt favoriți, dar la cota de 2,35, iar „câinii”, pentru a reuși să muște după atâta timp au cotă de 3,20. Șansă dublă X2 are cotă de 1,35, iar șansă dublă 1X de 1,60. Un gol al ardelenilor ajunge la 1,35, iar unul al gazdelor la 1,40.

În ultimele meciuri, 2022 și turul acestei ediții,Dinamo a reușit două rezultate de egalitate, unul la Cluj și a pierdut o dată. Până în 2017, U Cluj rar a mișcat în fața „alb-roșiilor”, pe care i-a învins doar de două ori, în 2010 și 20111, În rest, ardelenii au fost sac de box pentru loviturile „câinilor”.