Zeljko Kopic, dezamăgit după Dinamo – U Cluj 0-1: „Nu e ușor să accepți că ai pierdut”

Antrenorul „câinilor” consideră că atacul este o mare problemă a echipei, fiind mulțumit în rest de cum au arătat jucătorii săi și de ocaziile pe care și le-au creat, dar și pentru cum s-au apărat.

Zeljko Kopic, dezamăgit după Dinamo – U Cluj

Zeljko Kopic a fost dezamăgit după înfrângerea suferită de , vorbind despre problemele din atac ale „câinilor”, spunând că nu este suficient doar să-ți faci ocazii, ci trebuie să și marchezi:

„Suntem dezamăgiți, nu e ușor să accepți că ai pierdut. Am avut câteva minute la începutul meciului când am fost ezitanți. Am avut șanse, am avut ocazii de gol.

În începutul reprizei secunde am avut o ocazie mare de gol. Am făcut schimbări, am avut șanse de a marca, am stat bine defensiv, dar așa a fost să fie, am pierdut din nou”.

„Rămâne o mare dezamăgire!”

„Băieții au dat totul pe teren, dar rămâne o mare dezamăgire. Nu a fost ușor, noi am pregătit meciul să atacăm din primul minut, să punem presiune pe ei.

Am primit acel gol, după am început să jucăm din ce în ce mai bine. Am avut șansele noastre de a marca. După jocul pe care l-am făcut, e greu să accepți înfrângerea”, .

„Atacul nostru e o problemă, dacă ai în timpul jocului mingea și îți faci ocazii, dar nu marchezi… e o problemă. Avem de lucrat să îmbunătățim atacul.

Lucrăm în fiecare zi, mai ales din punct de vedere tactic, din punct de vedere fizic stăm bine. Ne pregătim mental, analizăm bine meciurile.

Nu pot să spun că băieții nu și-au dorit, am dominat meciul, dar am pierdut. Pentru noi, orice meci de acum înainte este de totul sau nimic”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.