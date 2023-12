Fanii Rapidului au explodat după eliminarea din Cupă: ”Nu tolerăm mercenarii!”. Răspunsul jucătorilor: ”Suntem jalnici!”

Giuleștenii nu au reușit decât un , pe teren propriu, scor 0-0, cu CFR Cluj, și au încheiat pe locul 3. Pe lângă formația din Gruia, în sferturile de finală a mai acces și .

Eliminarea din Cupa României Betano i-a înfuriat pe fanii Rapidului

Nu mai puțin de 6.000 de fani ai Rapidului au înfruntat ploaia mocănească și vremea rece pentru a fi alături de favoriți în meciul decisiv din Cupa României Betano, dar eliminarea încă din faza grupelor a aprins fitilul scandalului.

Imediat după ultimul fluier din Giulești, suporterii au început să-i huiduie și să-i înjure pe jucători în timp ce aceștia au ales să plece direct la vestiare. A fost momentul care a umplut paharul.

Din tribune a început să se scandeze ”Rușine să vă fie!” și ”Peluza noastră nu tolerează mercenarii!”, cu trimitere la jucătorii lui Cristiano Bergodi, care sunt văzuți principalii vinovați pentru ratarea calificării.

Paul Iacob le dă dreptate suporterilor

La finalul întâlnirii, fundașul Paul Iacob a fost extrem de marcat de eliminarea prematură a Rapidului. ”Dezastruos, Cupa era un obiectiv. Am pierdut, suntem jalnici. Nu a intrat mingea în poartă. Calitate, concentrare, nu știu de ce, nu a intrat mingea. Sava a avut o paradă extraordinară. Am fost slabi, ei s-au apărat foarte bine.

E o seară foarte grea. Știam la pauză rezultatele, după aia nu ne-am mai gândit. Nu ne-am bazat pe rezultatele alea, trebuia să câștigăm. Trebuia să batem la CSA, dar trebuia să batem și acum, am jucat acasă. Era nevoie să bați, trebuia să bați.

Nu am bătut, merităm să luăm ce am luat de la suporteri. E al treilea an când nu ne calificăm în Cupă, e normal să ne strige în toate felurile, e dreptul lor. Ne era rău să mergem mai departe în Cupă? Nu există consolare pentru mine”, a declarat el.

”Nu ne-am îndeplinit obiectivul și suntem foarte triști. Nu avem ce face, mergem înainte, trebuie să ne concentrăm pe campionat. Nu am reușit să marcăm, ne-am creat ocazii, consider că am avut un joc foarte bun. Am întâlnit o echipă foarte grea și asta și-a spus cuvântul, nu am reușit să marcăm.

Eram o echipă foarte ofensivă, care atacă, care marca foarte mult. E dezamăgitor, cu toții ne doream Cupa, ne doream să o câștigăm, era un obiectiv, din păcate nu am reușit să îl îndeplinim. Trebuie să ne pregătim bine și să ne axăm pe campionat, să le facem o bucurie suporterilor în campionat.

Vom analiza ce am făcut bine, ce am făcut prost și trebuie să câștigăm. Niciun meci nu e ușor, trebuie să reușim să marcăm și să ne dăm un restart. Nu am reușit să vorbim, este la cald, probabil vom vorbi mâine și vom face o analiză”, a spus și mijlocașul Răzvan Oaidă.