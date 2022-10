Fanii „roș-albaștrilor” au luat foc după FCSB – Silkeborg: „5-0 în tur, 0-5 în retur, echipă de 10 stele. Să vă fie rușine, bufonilor!”

FCSB a fost învinsă fără drept de apel și în retur de Silkeborg. Formația pregătită de Kent Nielsen a rezolvat repede partida, iar după doar un sfert de oră de joc conducea cu 2-0. .

Fanii „roș-albaștrilor” au luat foc: „5-0 în tur, 0-5 în retur, echipă de 10 stele. Să vă fie rușine, bufonilor!”

Cele 10 goluri primite de FCSB în doar două meciuri nu le-a prins bine fanilor. Echipa pregătită de Nicolae Dică a fost susțintută de puțin peste 9.000 de suporteri. .

ADVERTISEMENT

Înfrângerea drastică de pe Arena Națională i-a îndepărtat și mai mult pe suporteri, dar și pe ultrașii din galerie, care nu au mai suportat umilința și au părăsit arena înainte de fluierul final.

Și în mediul online, fanii „roș-albaștrilor” au reacționat. Echipa lui Nicolae Dică a fost pusă la zid după al doilea 5-0 în decurs de o săptămână. „5-0 în tur, 0-5 în retur, echipă de 10 stele. Să vă fie rușine, bufonilor!”, a scris unul dintre fanii „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Mesaje dure din partea suporterilor FCSB-ului după umilința de pe Arena Națională: „Și cu titularii și cu rezervele, aceeași valoare!”

Fanii FCSB-ului au luat foc și au continuat să critice atât jucătorii, cât și conducerea clubului. „Și cu titularii și cu rezervele, aceeași valoare”, a mai fost unul dintre mesaje.

„O revanșă corectă!”, a fost unul dintre mesajele ironice postate de fanii vicecampioanei României. De asemenea, suporterii l-au criticat și pe antrenorul Nicolae Dică. „Du-te Dică, du-te Dică. Rușine! DEMISIA”, au mai scris suporterii „roș-albaștrii”.

ADVERTISEMENT

„Noi punem suflet și alții își bat joc Vă bateți joc de suporteri”, a fost un alt comentariu. De asemenea, suporterii FCSB-ului au făcut haz de necaz după înfrângerea usturătoare cu danezii. „Ați crezut că jucați cu Silkeborg și a venit Bayern Munchen!”, au scris fanii.

Nicolae Dică nu se gândește la demisie după „dubla” cu Silkeborg

Deși este afectat după „dubla horror” cu Silkeborg, Nicolae Dică nu se gândește să plece de la cârmele FCSB-ului. Tehnicianul consideră că în SuperLiga, „roș-albaștrii” sunt pe drumul cel bun.

ADVERTISEMENT

„Nu mă gândesc la demisie, pentru că eu am fost un jucător puternic și am trecut prin multe momente dificile și ca antrenor am avut momente dificile.

ADVERTISEMENT

Eu sunt alături de jucători, am încredere în ei. Cum am spus când s-a întrerupt campionatul, obiectivul principal a fost să obținem victorii în campionat. Cele două jocuri pe care le-am disputat, am obținut victorii și în campionat suntem pe drumul cel bun. Nu mă bate gândul în momentul ăsta să-mi dau demisia”, a mărturisit Nicolae Dică, la finalul partidei.