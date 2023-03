Farul e pregătită să dea lovitura cu Adrian Mazilu: „Bugetul se bazează pe vânzarea de jucători. Vom obține o sumă considerabilă pe el!”. Video Exclusiv

Adrian Mazilu a închis tabela în Puștiul de 17 ani al lui Hagi a marcat cel de-al doilea gol în al treilea minut de prelungiri din prima repriză. Atacantul a ajuns la cota 3 în SuperLiga și este deja pe picior de plecare.

Farul vrea să dea lovitura cu Adrian Mazilu

Ciprian Marica a intervenit telefonic în cadrul și a comentat prestațiile formidabile ale lui Adrian Mazilu. Oficialul Farului susține că Hagi nu se grăbește însă să îl vândă pe atacantul cotat de Transfermarkt la doar 100 de mii de euro.

ADVERTISEMENT

„Acest puști, Mazilu, confirmă pentru a nu știu câta oară deja în parcursul lui de 9 meciuri în Liga 1. Eu personal cred că e doar începutul și Mazilu nu ar trebui să plece acum. Mai are multe de demonstrat în Liga 1.

Dar știți foarte bine că bugetul Farului și stabilitatea financiară se bazează pe vânzarea de jucători și atunci clar că oricând poate interveni o ofertă care să satisfacă nevoile clubului.

ADVERTISEMENT

(n.r. – 5 milioane?) Ce pot să spun e că se vede că puștiul ăsta face diferența și are calități extraordinare. Mai are de demonstrat încă foarte multe, e doar la început și nu m-aș grăbi să fac un preț sau să arunc cu cifrele. Consider că vom obține o sumă considerabilă pe el când se va vinde.

Deocamdată noi ne dorim să câștigăm campionatul. Nu aș vrea să vorbesc de plecări. E un puști care creșete și de care Gică Hagi mi-a zis de acum 3-4 ani. Vorbeam atunci cu dânsul și îmi spunea că are un puști fantastic în Academie și că îl va promova rapid.

ADVERTISEMENT

Mi-a zis chiar și Zicu că a văzut la echipa a doua un jucător cu numărul 7 extraordinar de bun. Iată că și Zicu are ochi la fotbaliști. Se văd jucătorii care fac diferența, ies în evidență”, a declarat Ciprian Marica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Nu poate juca număr 9”

Adrian Mazilu are trei goluri în SuperLiga și unul în Cupa României. Fotbalistul în vârstă de 17 ani s-a remarcat în flancul drept al atacului Farului Constanța. Marca este de părere că aceea este poziția ideală pentru Mazilu, care nu are capacitatea de a fi un vârf de careu.

ADVERTISEMENT

„Mie mi se pare că trebuie să vină cu fața la poartă. Nu poate juca număr 9. Nu îl văd 9. Are explozie, viteză, dar nu l-am văzut vreodată 9. E altceva. Eu unul nu-l văd jucând 9. E mult mai eficient și mai bun în benzi, unde poate exploata spațiul liber, unde poate pătrunde, are forță de pătrundere.

ADVERTISEMENT

Sigur poți juca cu el atacant dacă joci pe contraatac. Are viteză, are îndemânare, dar nu are acum capacitatea să țină fundașii în spate. Nu are fizicul pentru un 9 clasic”, a adăugat fostul mare internațional.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vine cu numeroase exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită începând din această săptămână în fiecare zi de luni până vineri. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .