Farul vrea locul 2 după 5-1 cu CFR Cluj: „Am jucat un fotbal total.” Ce jucător poate pleca în vară

Ionuț Cojocaru, omul meciului Farul – CFR Cluj 5-1: „A fost un meci formidabil”

a făcut o nouă partidă excelentă: „A fost un meci formidabil, am jucat bine colectiv, am dat gol și pasă de gol, mi-am făcut treaba și asta trebuie să fac pe postul meu.

Am avut multe accidentări la juniori, dar mister mi-a dat încredere și mă bucur că m-a băgat în teren. Mă antrenez de mic cu prima echipă. Ne înțelegem bine toți și cei cu experiență mă încurajează.

Am o durere în spate pe coapsă, dar sper să fiu bine pentru meciul cu Rapid. Noi ne dorim să ajungem în Europa. Pentru asta muncim și jucăm fiecare meci la victorie. Anul ăsta nu s-a putut să fim campioni”, a mai spus jucătorul la .

Dina Grameni vrea să plece de la Farul la finalul sezonului: „Nu pot să mint că nu mi-aș dori”

Dina Grameni e convins că Farul poate termina pe locul doi: „Poate nu ne așteptam să învingem de maniera asta, dar ne așteptam să facem un meci bun și spectaculos. Am vorbit cu mister, suntem campioana României încă și trebuie să demonstrăm asta pe teren și să ne menținem pe locul doi”.

Grameni a găsit și explicația pentru care Farul joacă mai bine în play-off decât în sezonul regulat: „Sincer eu personal cred că împotriva echipelor bune care ies la joc știm să jucăm mult mai bine. Și în sezonul regulat noi ne-am încurcat cu echipele de jos și de la mijlocul clasamentului. Suntem o echipă valoroasă.

La finalul sezonului regulat nu ne gândeam așa departe și pe noi ne vedea lumea o echipă de locurile 5-6 acolo cu Sepsi. Trebuie să profităm de această șansă”, a mai spus mijlocașul.

Constantin Grameni a recunoscut că nu a avut cifre atât de bune în acest sezon, însă crede că a venit timpul să prindă un transfer: „Am avut mult mai puține realizări statistic anul acesta, dar nu am devenit mai individualist. Eu ajut echipa și dacă vin și golurile e foarte bine. Poate intra și Sepsi dacă va mai câștiga un meci și cred că se va juca până în ultima echipă pentru cupele europene.

Nu pot să mint acuma că nu mi-aș dori. Pentru asta jucăm. Afară e fotbal de performanță și de calitate. Vom vedea dacă va veni sau”, .

Louis Munteanu nu se gândește însă la plecare: „Am demonstrat că sunt cu gândul aici”

Louis Munteanu a reușit un gol și o pasă decisivă, însă jucătorul deținut de Fiorentina e deja cu gândul la următorul meci: „5 goluri acasă, un meci perfect. Suntem fericiți că am reușit să legăm două victorii. Nu trebuie să lăsăm pedala și trebuie să facem un meci mare cu Rapid acasă.

Cam la multe meciuri eram trist și nervos. Eu nu sunt acel tip de jucător și mi-a plăcut mereu să mă distrez pe teren și să joc pentru suporteri. Vreau să fac meciuri bune din nou”.

Atacantul e sigur că Farul merită să termine pe locul secund: „De ce să nu credem? Am demonstrat și în timpul campionatului că reușim să jucăm mai bine cu echipele de play-off. Se vede că suntem într-o creștere”.

Louis Munteanu nu se mai gândește la plecare, și împrumutul său expiră din nou: „Motivat am fost mereu. Aici am crescut, am demonstrat că sunt cu gândul aici și sper că și la următoarele meciuri să marchez și să câștigăm.

„Am jucat un fotbal total. Îl știți pe mister că mereu găsește o soluție”

Trebuie să ne facem jocul, să facem presiune, posesie. S-a văzut că am jucat un fotbal total. Îl știți pe mister că mereu găsește o soluție și nu se plânge de jucători.

Mă înțeleg foarte bine cu Ionuț Cojocaru. Din păcate s-a lovit și sper să nu fie ceva grav. Mereu a avut ghinion și a fost lovit. Sper că nu are nimic. E un jucător de top”.