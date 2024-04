Fata Sabinei Leonte Alb, legătură nebănuită cu Bogdan de la Ploiești. Nimeni nu se aștepta la asta!

Sabina Leonte Alb a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK cu ce se ocupă fiica sa cea mare. La nici 18 ani, are un viitor strălucit în față, iar cântăreața este topită după ea și se mândrește din cale afară cu reușitele adolescentei.

Sabina Leonte Alb, majorat de zile mari pentru fiica sa

, a dezvăluit cu ce se ocupă fiica sa, în vârstă de doar 17 ani, dar și ce planuri are pentru majorat. Fiica artistei are o legătură ascunsă cu

– Cum a fost petrecerea de ziua Alexiei? Recent a împlinit 17 ani.

A fost o mini petrecere, cu familia și prietenii foarte apropiați. În schimb, în aprilie 2025 va serba majoratul, cu peste 400 de invitați, printre care lăutari de top, ce vor participa dar unii vor și cânta! Este destul de emoționant pentru noi, dar în special pentru ea.

– Cum este să fii mamă de fete atât de mari?

Pfff, copiii mei au 17 ani, 14 ani și respectiv 5 anișori, Adonis. Este o adevărată provocare să fiu mama lor. Așadar, am copii de toate categoriile. Alexia la liceu, Roberta în gimnaziu, clasa a VIII-a, iar Adonis la grădiniță. Sunt o norocoasă că îi am și că am fost mamă la 21 de ani. Pentru că, oarecum, am crescut împreună cu ei. Și am avut parte, parcă, de a doua copilărie, prin prisma acestui fapt.

Sabia Leonte Alb, legătură specială cu copiii săi

– Ești o mamă împlinită. Ai două fete și un băiețel. Ce provocări întâmpini?

Provocările sunt diferite de la o etapă la alta. Adonis este în perioada în care curiozitatea de a descoperi lumea este foarte mare. Roberta este clasa a VIII-a. Așadar, avem examen de capacitate în iunie, emoțiile cuprinzând întreaga familie. Alexia are foarte multe planuri pe plan muzical. Ceea ce reprezintă un rol important în visul ei de a deveni o mare stea a muzicii românești. Mie, ca mamă devotată, nu îmi rămâne decât sa fiu acolo pentru toți și fiecare în parte, când vor avea nevoie de mine.

– Cum este legătura dintre tine și copii? Dar măi ales Alexia?

Mereu m-am simțit o binecuvântată. Pentru că Divinitatea mi-a dăruit chiar tot ce am cerut și ce mi am dorit încă din copilărie. Și anume, să am casa mea, copiii mei, familia mea. Nu este ușor sa mă împart. Dar este cel mai frumos „greu”. Și reușesc să le fac pe toate într-un final.

– Alexia a ales să facă carieră în muzic. Ai susținut-o de la început pe acest drum? Ce sfaturi i-ai dat până acum?

Alexia nu prea acceptă sfaturi. Are o personalitate foarte puternică. Și chiar dacă de cele mai multe ori ajunge la vorba mea, tot pe a ei o ține. De mică a fost un copil independent, zglobiu, rebel. Și am lăsat-o să își deschidă aripile și să zboare spre ce orizont va dori e. Și bine am făcut. Pentru că, în final, a ajuns să fie o domnișoară responsabilă ce își face banii ei de pe la 12-13 ani. Îi conferă o oarecare siguranță și încredere în sine.

Fiica Sabinei Leonte Alb „urmează să lanseze o piesă cu Bogdan de la Ploiești”

– Alexia urmează să lanseze o piesă cu Bogdan de la Ploiești. Când se va lansa piesa și ce ne poți spune despre colaborarea acesta? Și-a dorit mult?

Da. Așa este. Au un proiect împreună, o super piesă ce va ieși la începutul verii acesteia. Și care cu siguranță va fi hit-ul verii 2024, atât pe litoral cât și la evenimentele din sezon. Abia așteptăm sa vedem feedback-ul publicului larg.

– Cum ai prezenta-o într-o frază pe fiica ta, Alexia?

Pffff! O minune. Un altfel de copil. În sensul ca are niște date speciale de la Divinitate, prin talentul ei de a transmite ceva aparte. Eu o spun des. Și nu vreau sa par fără lipsa de modestie, de cântat toți cântăm, fiecare cum poate. Dar Alexia mea are ceva…. Acel ceva ce te lasă fără cuvinte!

– Ce consideri că a moștenit Alexia de la tine? Este o fire artistică asemenea ție sau, dimpotrivă, este mai pragmatică? Unde îți seamănă? Dar unde acționează complet diferit?

Probabil ca îmi seamănă într-o oarecare măsură, nu fizic, dar spiritual da. Și cu siguranță nu întâmplător m-a ales drept mamă. O fi știut ea șmechera încă dinainte să se nască de faptul că îi convine sa vină în această familie.

În ceea ce privește acțiunile ei, uneori hotărârile ei sunt luate așa pe repede înainte. Dar este o trăsătură a vârstei fragede, cu siguranță. Dar, în fond, ea este un suflet bun și nobil. Și are tot timpul din lume să greșească și sa învețe din greșeli. Un lucru este cert, întotdeauna o scoate din orice vocea și harul ei.

Sabina Leonte Alb, colaborare inedită cu un celebru manelist

– Care este cea mai importantă lecție pe care Alexia ți-a oferit-o?

Nu este o lecție, cât o constatare. Eu o aud cântând prin casă zilnic. Dar când mergem la vreun eveniment și pune mâna pe microfon și începe sa cânte, am impresia că o aud pentru prima oară. Sunt toată piele de găină, n-ai cum…

– Care sunt obiceiurile care vă apropie cel mai mult?

Cred că tot ce ține de beauty, tot ce ține de make-up, ținute de scenă etc.

– Ce veți face de Sărbătorile Pascale ?

Vom merge la Bistrița, la părinții mei. De Sfânta Înviere și în prima parte a zilei de Paște vom sta cu familia, iar spre seară în ziua de Paște avem un eveniment împreună eu și Alexia, la un restaurant din oraș unde vom cânta împreună.

Ce pregătești pe plan muzical?

Am multe proiecte în derulare. Încep printr-o colaborare frumoasă cu maestrul Vali Vijelie, o piesă superbă, creația lui Ionuț Cercel. Aștept doar sa se întoarcă Ionuț din Dubai și ne apucăm de muncă, tot ce înseamnă studio, videoclip, etc. Mai am în discuție colaborări cu Ghiță Munteanu, Costel Biju și mulți alți colegi pe care îi apreciez foarte mult.