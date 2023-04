FC Argeş – Chindia Târgovişte, Live stream ora 17:30 în etapa 4 din play-out SuperLiga. Pe viaţă şi pe moarte. Echipele de start

Meciul FC Argeş – Chindia Târgovişte are loc luni, 17 aprilie, cu începere de la ora 17:30, în cadrul etapei 4 din play-out-ul SuperLigii. Este o partidă pe viaţă şi pe moarte pentru cele trei puncte. Piteştenii, care au 18 meciuri fără victorie, sunt pe locul 15, retrogradabil, cu 14 puncte iar dâmboviţenii ocupă poziţia 13, cu 19 puncte, primul loc de baraj.

Unde se joacă meciul FC Argeş – Chindia Târgovişte

Întâlnirea FC Argeş – Chindia Târgovişte se dispută luni, 17 aprilie, de la ora 17:30, pe stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, în etapa 4 a play-out-ul SuperLigii. La FC Argeş tensiunea a atins cote maxime. În urma unui comportament nesportiv în vestiar vedeta echipei, camerunezul Arnold Garita, a fost exclus din lot. Conducerea clubului face apel la suporteri să fie alături de echipă în aceste momente foarte grele.

ADVERTISEMENT

Nici la Chindia nu curge lapte şi miere. Aici există şi restanţe salariale destul de mari, pe mai multe luni şi jucătorii sunt nemulţumiţi. Pe de altă parte este şi această situaţie greu de înţeles ca echipa să joace de la revenirea în elită acum trei ani şi până acum prin străini, pentru că stadionul Eugen Popescu din Târgovişte nici acum nu a putut fi dat în folosinţă deşi s-a lucrat la el de peste trei ani!

Cine transmite la TV partida FC Argeş – Chindia Târgovişte

Partida FC Argeş – Chindia Târgovişte se joacă luni, 17 aprilie, de la ora 17:30, pe stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti în etapa 4 din play-out -ul SuperLigii şi va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Vremea la Piteşti luni, 17 aprilie, este una total potrivnică fotbalului, o vreme care se va manifesta astfel pe tot parcursul săptămânii. Asta înseamnă cer închis şi reptate reprize de ploaie, unele putând avea şi intesnitatea şi aspectul ploilor de vară. Maxima zilei va urca până la 12 grade. Arbitrul jocului este experimentatul bucureştean Marcel Bîrsan.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Argeş – Chindia Târgovişte

Antrenorul Bogdan Vintilă are serioase probleme de lot pentru acest meci. . Zebic şi Bassong aşteaptă verdictul medicilor pentru a şti dacă sunt refăcuţi iar nume importante, precum portarul Straton şi fundaşul Marius Constantin, alături de Celestine, Donisa şi Vianna nu au fost trecute pe foaia de joc.

ADVERTISEMENT

La Chindia antrenorul nu are atâtea probleme decât om omologul său de la FC Argeş. Sunt absenţi, urmare a accidentărilor, Grubac şi Chamed, dar există soluţii bune pe posturile lor, aşa încât se poate alcătui o formulă bună de echipă pentru un meci foarte greu. Rămâne de văzut pentru ce va opta Petrea în atac: Să joace vârf Cooper şi Daniel Popa ceva mai în spate sau să intre cu Daniel Popa şi Cooper pe bancă.

Cote la pariuri la jocul FC Argeş – Chindia Târgovişte

Pentru casele de pariuri echipa oaspete este considerată fiind cea care are prima şansă la victorie la cota de 2,30. Un succes după foarte multe luni al piteştenilor are cotă de 3,50 şi ar apropia Argeşul la numai un punct de UTA. Şansă dublă X2 are cotă 1,35 iar şansă dublă 1X are cotă 1,80. Gol marcat de oaspeţi are cotă de 1,40 iar golul gazdelor cotă de 1,60.

ADVERTISEMENT

Sunt două echipe care nu au mulţi ani de când au revenit în prima divizie. Chindia are un sezon în plus. La Piteşti Chindia s-a impus de două ori la diferenţă de un gol, FC Argeş a învins odată şi au mai fost două egaluri, unul în Cupă. În acest sezon FC Argeş a obţinut una dintre rarele victorii acasă, cu 2-1 şi a remizat la Ploieşti, la partida Chindiei de acasă.