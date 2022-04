FC Argeș încă speră la finala Cupei României, după înfrângerea în „orezăria” de la Voluntari: „Tremur, nu-mi revin. Am jucat copiii și bălțile”

FC Voluntari este favorită la calificarea în finala Cupei României. manșa tur a dublei cu FC Argeș, golurile fiind marcate de moldovenii Rață și Armaș. Echipa lui Ciobotariu și-a luat astfel revanșa pentru .

Iasmin Latovlevici a făcut haz de necaz, după FC Voluntari – FC Argeș 2-0: „A fost distractiv, am jucat în bălţi”

În schimb, fotbaliștii lui Andrei Prepeliță sunt convinși că pot întoarce soarta semifinalei la returul de pe 11 mai. Piteștenii au pus înfrângerea de la Voluntari pe seama stării proaste a gazonului, determinată de ploaia torențială din timpul partidei.

„Tremur, nu pot să îmi revin, e foarte frig, a fost o ploaie foarte rece. A fost şi un vânt care pur şi simplu intră în oase, dar dacă nu erau acele bălţi pe teren, să putem să pasăm, am încercat, dar… nu, nu.

Am intrebat dacă era posibil sa mai jucăm, se oprea mingea în baltă. Sportul de azi s-a numit ‘copiii şi bălţile’, a fost distractiv, am jucat în bălţi. Ei au fost mai speculanţi, dar mai e şi returul. Am motive să fiu optimist, e un scor de 2-0, se poate întâmpla orice. Ne gândim la fiecare meci, dar obiectivul principal e Cupa României”, a declarat Iasmin Latovlevici.

Și antrenorul lui FC Argeș e optimist că echipa sa înca poate ajunge pentru a doua oară în istorie în finala Cupei României, după cea din 1965.

„Un rezultat care nu ni-l doream. Dar cred că putem să întoarcem rezultatul. Mă bazez pe primele 20 de minute din meciuri. Nu putem după să vorbim de fotbal. Au fost nişte condiţii grele, doar cu mingi lungi, să degajezi. Am încercat dar greu. Nu ştiu regulamentul, dar dacă n-au oprit…

Totuşi s-a jucat foarte greu. Caramboluri, noroc, atât azi. Ne gândim la meciul cu Craiova, ne aşteaptă un meci greu, cu cea mai în formă echipă. Voi face o analiză după acest meci”, a declarat Andrei Prepeliţă.

Liviu Ciobotariu, în asentiment cu argeșenii: „Nu s-a jucat fotbal”

Deși echipa sa a câștigat cu 2-0 și a luat prima opțiune la calificarea în finala Cupei României, Liviu Ciobotariu este de acord că FC Voluntari s-a impus doar datorită forței fizice superioare și a norocului. Acum, ilfovenii se pregătesc pentru duelul cu CFR Cluj, din etapa a șasea a play-off-ului, meci care se va juca în duminica Paștelui, de la ora 19:00.

„Am făcut poate o jumătate de pas. Mai avem meciul retur. A fost un meci foarte greu. Veneam după două rezultate negative, ultimul rezultat fiind chiar cu ei, am fost înfrânți acasă. A fost un joc de luptă. Din punctul meu de vedere am fost mai puternici. Faptul că am menajat unii jucători, s-a văzut azi.

Nu e jucată calificarea. Îi felicit pe adversari pentru modul în care au jucat. Am preferat să aruncăm mingile în terenul advers ca la rugbi. Dacă arbitrul a dat drumul la meci, înseamnă că a fost regulamentar.

Nu s-a jucat fotbal azi, a fost un joc de luptă, dar noi am fost echipa mai puternică. În jocul de campionat am spus că ne-au lipsit cei trei jucători cu experiență, Tamaș, Armaș și Nemec, jucători foarte buni pe ambele faze.

La faza fixă am fost foarte periculoși la fiecare fază fixă. Ne bucurăm azi pentru rezultat. De mâine ne apucăm de treabă. Avem un joc cu campioana României. Întâlnim o echipă rănită în orgoliu. Va fi un meci greu. Vom pregăti foarte bine acest joc și vom vedea duminică. Mi-aș fi dorit să jucăm sâmbătă, dar dacă așa s-a pus, ne aliniem și jucăm”, a spus Liviu Ciobotariu.

„În toată cariera mea nu am jucat pe un așa timp”

Autorul golului doi, Igor Armaș a fost îngrozit și el de vremea pe care s-a desfășurat manșa tur a dublei FC Voluntari – FC Argeș.

„Am început prima repriză, apoi a fost ok. A fost un meci de luptă, în care am ieșit victorioși. Sincer, în toată cariera mea nu am jucat pe așa timp. Atât de frig nu cred că a fost niciodată. Am jucat și la -17 grade, dar ca astăzi nu cred că am prins vreodată.

Noi am jucat. Ambele echipe au vrut să joace. Acum vom juca meciul retur cu o echipă arțăgoasă, în fața căreia avem cu 10% mai multe șanse, dar o să fie un meci echilibrat. Foarte bună victoria, mai ales că am pierdut în urmă cu trei zile. Am demonstrat că jucăm în continuare și nu e nimic pierdut. Suntem în grafic”, a spus căpitanul ilfovenilor.