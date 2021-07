FC Argeș riscă să rămână fără unul din principalii finanțatori. ”Postul antrenorilor nu e în pericol, banii sunt în pericol”

FC Argeș a evoluat în play-out-ul precedentei ediții a Ligii 1, dar jocul piteștenilor era considerat unul atractiv. Noua ediție de campionat a început prost pentru Andrei Prepeliță și băieții lui.

După două înfrângeri, fie ele și la limită, 0-1, cu Universitatea Craiova, respectiv UTA, au apărut și primele probleme. Iritat că fanii îi cer socoteală, primarul Piteștiului amenință că suspendă finanțarea echipei.

Ce l-a înfuriat pe edilul din Pitești

FC Argeș aproape că a schimbat liniile în pauza competițională din această vară. Au plecat 9 jucători, au venit 13. efectuate, fanii i-au reproșat primarului Cristian Gentea că echipa nu a fost întărită suficient și din această cauză debutul în noul campionat nu a fost cel așteptat.

Reproșurile fanilor l-au iritat pe edilul din Pitești. Primarul a convocat, sâmbătă dimineața o ședință de urgență cu staff-ul echipei și a anunțat că este decis să ceară Consiliului Local încetarea finanțării, dacă FC Argeș nu câștigă, săptămâna viitoare, la Mediaș.

”Am fost și am vorbit cu toată lumea. Era normal să fie reproșuri. Mi-au reproșat suporterii mie că nu aduc jucători. Primarul aduce bani, nu jucători! Nu mi-a picat deloc bine.

M-am implicat personal să-i iau pe Ișfan și Pițian, iar ei sunt singurii care, într-adevăr, joacă ceva. Am avut o discuție destul de fermă. Deocamdată, postul antrenorilor nu e în pericol. Banii sunt în pericol!

Fără victorie la Mediaș, va fi greu pentru ei să mai ia bani în acest an. N-o să mai merg la stadion, am alte lucruri de făcut la Pitești”, a spus Cristian Gentea, pentru .

Ce le-a transmis primarul Cristian Gentea suporterilor

Edilul municipiului Pitești, a convocat de urgență ședința cu staff-ul echipei , după ce administratorul șef al orașului care l-a dat țării pe Nicolae Dobrin a fost înjurat și apostrofat de fanii ”violeților”. Primarul Cristian Gentea le-a răspuns suporterilor într-un mesaj e Facebook.

”Sunt foarte dezamăgit de prestația echipei noastre în seara aceasta! Am observat că am fost înjurat, jignit de câțiva dintre spectatori. De ce eu? Asta voi întreba mâine dimineață, la 8:30, când i-am chemat pe Jean Vlădoiu, Andrei Prepeliță, Mihăiță Ianovschi, Viorel Dumitrescu, Doru Toma și toți ceilalți, la stadion.

Am văzut că îmi reproșați că nu aduc jucători? Eu??? Păi, cei plătiți pentru asta, ce fac? Știți, domnilor care mă jigniți, că acum 3 zile nu erau bani pentru salarii și, cu toate astea, ieri am reușit să fac în așa fel încât toată lumea să aibă banii în cont? Știți că toți sponsorii sunt aduși de mine? Nu știți!

Atunci, de ce vă răzbunați pe mine? Cu ce am greșit? Mâine dimineață îi voi anunța pe toți că, fără o victorie și un joc în care să vedem o implicare totală la Mediaș, salariile nu vor mai fi plătite în acest an! Dacă Dinamo poate juca perfect, deși nu au primit salarii de 5 luni, de ce noi să nu putem???

Se pare că zicala românească ‘ești bun, ești luat de prost’, mi se potrivește de minune…!”, a scris primarul Cristian Gentea pe Facebook.