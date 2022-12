FC Botoșani, blat la pariuri? Ce spune Valeriu Iftime despre scorurile de maidan: 0-7 cu Sepsi, 0-8 cu Farul

Valeriu Iftime e disperat. Patronul lui FC Botoșani ia măsuri radicale în speranța că echipa nu va retrograda la acest final de campionat. După 0-2 cu FCSB în Cupă, . Tot în acest sezon, moldovenii au pierdut la scor cu Sepsi și cu Farul.

Sunt fotbaliștii de la FC Botoșani blatiști? Ce crede Valeriu Iftime despre umilințele cu Sepsi și cu Farul

Valeriu Iftime nici nu vrea să ia în calcul că fotbaliștii lui FC Botoșani ar fi putut „vinde” la pariuri meciurile cu Sepsi și cu Farul Constanța, pierdute neverosimil cu scorurile de 0-7, respectiv 0-8.

„Pur și simplu refuz să mă gândesc la un asemenea scenariu și nu sunt chiar naiv. Chiar dacă sunt în fotbal și numai naivii bagă bani în fotbal gândindu-se că pot scoate profit. Dar nu cred că cineva poate să facă un asemenea circ.

Am văzut repriza a doua de la C-ța. Erau jucători români acolo. Era Patache, care are o experiență. Nu se pot aduna deloc să se apere? Îți dă voie să te gândești la orice.

Dar pe de altă parte cunosc câțiva dintre ei care e imposibil să facă un asemenea circ și cred că orice greșeală din asta voită este sesizabilă la un momentdat și nu cred că ar putea să o facă”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Despre înfrângerea cu FCSB, scor 0-2: „Am adus bucătari să facă un meci caritabil. Jucătorii mei fac faza de apărare la viteza cu care mă duc eu la baie”

După ce a pierdut în campionat cu FCSB, scor 2-3, Valeriu Iftime a amenințat că în fața roș-albaștrilor. Moldovenii au pierdut din nou, scor 0-2, în Cupă, cu o echipă de adolescenți a vicecmapioanei.

Cele două formații se vor întâlni din nou, în ultimul meci al anului, pe 19 decembrie, în returul sezonului regulat. După duelul din Cupă, Iftime a pus tunurile pe proprii fotbaliști.

„Dacă vreți să râdeți de mine, mai puneți întrebări d-astea. Nu pot să vă răspund, nu știu. Ce să vă comentez la un asemenea scenariu? Pot găsi orice explicație, dar niciuna nu e verosimilă.

Pur și simplu e lipsă de respect a lor a copiiilor față de ei nu de mine. Eu mă supăr și mă doare și încerc ceva, dar ei intră în teren. Târcoveanu își plimbă șortul pe teren. Plânge că nu joacă și când joacă nu joacă. În afară de Dican, care aseară părea rușinat unde se afla, ceilalți erau ca 10 bucătari, am adus 10 bucătari să facă un meci caritabil. Ei se gândeau la pârjoale și nu la fotbal.

Eu am fost entuziasmat pentru că secundul de atunci, Alin, m-a încântat. Am zis că e extraordianr, după am văzut că a schimbat6 cu Farul m-a blocat și i-am dat putere totală lui Mihai Ciobanu.

Mihai Ciobanu vine cu încărcătură de antrenor care nu a mai antrenat de 250 de ani de când eram eu tânăr și a venit să ne bată Strizo, Hizo, cum îl cheamă pe domnul de la FCSB, cu copiii ăia. Dacă jucătorii ăștia ai mei fac faza de apărarea la viteza cu care mă duc eu la baie… E nasol”, a adăugat Iftime.