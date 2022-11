Valeriu Iftime, amenințări înainte de meciurile cu FCSB: „Dacă FC Botoșani ia 3 bătăi, eu aș închide clubul”

FCSB va disputa nu mai puțin de trei meciuri împotriva lui FC Botoșani în următoarele trei săptămâni, iar patronul botoșănenilor pune presiune pe jucătorii săi.

Valeriu Iftime, mesaj clar pentru jucătorii lui FC Botoșani: „Dacă ne bate FCSB de 3 ori consecutiv suntem pur şi simplu… nu suntem fotbalişti”

a vorbit pentru despre partidele cu FCSB din Cupa României Betano și SuperLiga: „Părerea mea este că dacă ne bate de 3 ori consecutiv suntem pur şi simplu… nu suntem fotbalişti. Dacă echipa mea, la Botoşani, FC Botoşani ia 3 bătăi de la FCSB eu i-aş închide, aş închide clubul.

Dacă batem noi 3 meciuri, sună clopotele în toată Moldova. Sper că din meciurile astea, nu doar cel de Cupă, să scot nişte puncte şi eu. Nu e atât de bun FCSB încât în ziua de astăzi să bată pe oricine”, a surprins Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime a dezvăluit că ar fi interesat să investească la Dinamo: „Eu mi-am consumat mult timp şi energie pe fotbal. Am învăţat foarte multe lucruri. Dacă facem un calcul de a fi eficient ca acţionar şi banii pe care îi cheltuim să fie eficienţi, e clar că cea mai bună soluţie ar fi astăzi pentru un om ca mine să investească într-un club din Bucureşti. Şi cel mai important din Bucureşti ar fi Dinamo”.

Câți bani ar fi dispus Valeriu Iftime să investească la Dinamo: Dacă ar fi un club pe care cu două milioane să îl aduci pe zero, aş putea face un lucru extraordinar”

Valeriu Iftime e de părere că nu mai poate face nimic la FC Botoșani, însă la Dinamo este o situație foarte complicată: „Problema la acest club Dinamo, pe care l-am apreciat toată viaţa mea, mai puţin în ultimii cinci ani, are nevoie de foarte mulţi bani ca să ajungă pe zero. Să iei un club precum Dinamo, ar trebui să aduci cam 10 milioane de euro. Apoi, trebuie să investeşti ani de zile pentru a ajunge pe linia de plutire. Dacă ar fi un club Dinamo acum pe care cu două milioane să îl aduci pe zero, aş putea face un lucru extraordinar.

Ar fi tentant pentru multă lume, dar trebuie analizată situaţia suporterilor. Dinamo este un club valoros prin brandul care aduce suporterii, pentru acei milioane de suporteri. 100% vine cineva la Dinamo, dacă ar fi în Liga 1 cu datorii de un milion de euro. Chiar şi în Liga 2, cu şanse de promovare.

La Liga 1, ai alt plan de afaceri. La mine lucrurile sunt cam închise când vine vorba de Botoşani. Cumva şi-a atins limitele, e în Liga 1, în play-off. Să faci mai mult, îţi trebuie o infuzie de capital şi e greu să faci asta dacă nu ai în spate 20.000 de fani. Ei te obligă şi te împing pentru a face mai mult”, a mai spus Valeriu Iftime, conform sursei citate.

FC Botoșani, 3 meciuri cu FCSB în decurs de 19 zile

. Apoi urmează confruntarea din Cupa României, pe data de 8 decembrie, ambele pe teren propriu. Vicecampioana României va încheia anul tot împotriva lui FC Botoșani, pe data de 19 decembrie.

Botoșaniul e doar pe locul 12 în clasament, cu 20 de puncte, în timp ce FCSB trage tare să ajungă pe un loc de play-off. Echipa lui Mihai Pintilii e doar pe locul 7, cu 26 de puncte, la egalitate cu Petrolul Ploiești.