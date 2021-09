FC Botoșani – CFR Cluj, Live video ora 21:00. Dan Petrescu, la primul meci oficial pe banca tehnică a campioanei

În așteptarea derby-ului FCSB – Dinamo, etapa cu numărul opt din Liga 1 Casa Pariurilor are grijă să ne ofere un alt duel important. Sâmbătă, 11 septembrie, cu începere de la ora 21:00, Stadionul Municipal din Botoșani va primi vizita campioanei en-titre, CFR Cluj, care a avut parte de un debut perfect de campionat – 21 de puncte din tot atâtea posibile – și nu concepe să facă pași greșiți.

Cu atât mai mult că vorbim despre primul meci oficial al lui Dan Petrescu de la cu care a cucerit nu mai puțin de trei titluri consecutive. De partea cealaltă, elevii lui Marius Croitoru speră să profite de avantajul terenului propriu și să obțină o victorie care i-ar duce la egalitate de puncte cu ocupanta locului doi, Rapid.

Meciul va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărit pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+, dar și în format live video pe site-ul FANATIK.RO.

CFR Cluj caută la Botoșani cea de-a opta victorie consecutivă

În ciuda problemelor din ultima perioadă, culminate cu decizia lui Neluțu Varga de a-i demite pe antrenorul Marius Șumudică și președintele Marian Copilu, ardelenii sunt într-o formă de invidiat. Nu doar că au obținut maximum din cele șapte etape scurse până acum, dar au zdrobit principala candidată la titlu, FCSB – scor 1-4 – și vin la Botoșani cu un moral excelent.

Asta deși statistica duelurilor de pe teren propriu le este favorabilă moldovenilor, care s-au impus de cinci ori, în timp ce campioana a ieșit învingătoare din patru partide. Celelalte două s-au încheiat nedecis.

Dan Petrescu, îngrijorat din cauza accidentărilor

La conferința de presă premergătoare duelului din această seară, Dan Petrescu s-a arătat îngrijorat de accidentările cu care se confruntă echipa sa. , Susic, Omrani și Graovac sunt cele patru absențe care îi dau bătăi de cap tehnicianului.

„Niciun meci de fotbal nu mai e uşor, putem da multe exemple. Prima oară când am început cariera la CFR tot la Botoşani am început şi tot meci greu am avut. Toate meciurile cu Botoşani au fost foarte echilibrate.

Din păcate nu suntem într-o situaţie bună, pentru că au fost meciurile de la naţională şi CFR a ieşit în pierdere. Cred că e singura echipă care a avut doi jucători accidentaţi, mă refer la Alibec şi la Susic, plus că alţi doi jucători s-au accidentat în antrenamente, Omrani şi Graovac.

Deja patru jucători de pe lista UEFA mă trezesc că nu-i am. Va fi o perioadă grea. Dacă vom continua în ritmul acesta nu ştim ce vom face, pentru că la UEFA nu ai voie să schimbi jucători.

Vor fi meciuri foarte grele la 3 zile, foarte multe meciuri, şi am nevoie de jucători, fără ei nu poţi câştiga meciuri. Eu sunt surprins de unde găsesc jucători cei de la Botoşani, din Divizia D, din Brazilia.

Sunt foarte îngrijorat şi foarte supărat că deja patru jucători nu pot participa la meciuri, jucători importanţi. În primul rând atacanţii, care câştigă meciuri. Sunt convins că cerinţele sunt foarte mari în continuare la CFR, aşa a fost mereu.

Sunt îngrijorat în momentul ăsta. Alibec se ştie că o lună, la Susic 2-3 săptămâni, Graovac cel puţin la fel, la Omrani sperăm cea mai uşoară accidentare, poate, eu ştiu, o săptămână”, a declarat Petrescu.