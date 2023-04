FC Botoşani – FC U Craiova 1948 0-0, în etapa 5 din play-out SuperLiga. Echipele de start

Meciul FC Botoşani – FC U Craiova 1948 are loc sâmbătă, 22 aprilie, cu începere de la ora 17:30 în cadrul etapei a 5-a din play-out-ul SuperLigii. Este o partidă foarte importantă pentru primele două locuri din play-out, care vor juca baraj pentru Conference League, oltenii fiind pe primul loc iar moldovenii pe al treilea, la o distanţă de un punct.

Unde se joacă meciul FC Botoşani – FC U Craiova 1948

Confruntarea FC Botoşani – FC U Craiova 1948 se desfăşoară sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 17:30, pe stadionul Municpal din localitatea moldoveană, în etapa 5 din play-out-ul SuperLigii şi reprezintă o partidă directă între două dintre echipele care speră să poată juca barajul de calificare în preliminariile Conference League.

Se aşteaptă ca în tribune să ia loc în jur de 4-5 mii de spectatori, dată fiind importanţa jocului dar şi seria de evoluţii bune din ultima vreme a echipei pregătită de Flavius Stoican. FC Botoşani vine după o victorie reuşită la Arad iar ncepe să devină tot mai pregnant starul acestei echipe.

Cine transmite la TV partida FC Botoşani – FC U Craiova 1948

Partida FC Botoşani – 1948 se joacă sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 17:30, pe stadionul Municipal din oraşul din Botoşani, în etapa a 5-a din play-out-ul SuperLigii şi va fi televizată pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi viziona intrânf pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Şi la Botoşani sâmbătă, 22 aprilie, este o superbă zi de primăvară, una cam rară faţă de peisajul mai mult bacovian din ultimele săptămâni. Nu există nici pericol de ploaie, deşi ujmbrela a fost un accesoriu obişnuit în ultima vreme. Maxima va fi de 17 grade şi la ora meciului poate fi mai mică doar cu cel mult un grad. Arbitrul partidei este Cătălin Popa din Piteşti.

Ce absenţe sunt în întâlnirea FC Botoşani – FC U Craiova 1948

Ambii tehnicieni, Flavius Stoican şi Nicolo Napoli, au ceva probleme de lot înaintea acestui meci important pentru primele două locuri din play-out. La moldoveni nu pot evolua, fiind accidentaţi, Mutombo, Tallo şi Zabou dar numai primul este o pierdere foarte importantă din centrul defensivei.

Italianul de pe banca oltenilor nu îi are la acest meci pe compatriotul său Paramatti în apărare şi pe belgianul Sidibe în atac. În schimb, a primit marea veste a recuperării totale a altui jucător belgian, mijlocaşul Baeten, unul dintre oamenii cheie ai albaştrilor. Se reface astfel trioul de forţă alături de Bahassa şi de Bauza.

Cote la pariuri la jocul FC Botoşani – FC U Craiova 1948

Evident că acesta este un meci foarte echilibrat iar cotele nu aveau cum să arate altfel. Echipa moldoveană este uşor favorită, la cota de 2,35 iar o victorie a oaspeţilor ar aduce o cotă de 3,20. Şansă dublă 1X are cotă de 1,40 iar şansă dublă X2 cotă de 1,55. Gol marcat de gazde are cota de 1,35 iar un gol al craiovenilor are cotă de 1,45.

Trei meciuri au avut la Botoşani între cele două echipe de la promovarea oltenilor. Două victorii la limită şi un rezultat de egalitate sunt efectul acestor meciuri, în care cel mai mult s-au marcat trei goluri sezonul trecut, când a fost 2-1 pentru gazde. În acest sezon cele două echipe şi-au împărţit victoriile acasă, la acelaaşi scor, 1-0.