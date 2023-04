Exclusiv. Se anunță încă un transfer de ultimă oră de la Botoșani la FCSB! „Îl dau! E puțin peste Coman!” Cât e prețul. Video

FC Botoşani are un start aproape perfect în play-out, cu trei victorii şi o remiză în primele patru etape. este golgheterul moldovenilor, cu 15 goluri înscrise în actuala stagiune pentru formaţia lui Stoican.

Se anunță încă un transfer de ultimă oră de la Botoșani la FCSB: “Îl pierd. Eu cred că este chiar şi peste Coman puţin”

Patronul celor de la FC Botoşani, , pregăteşte un nou transfer la FCSB şi a spus la FANATIK SUPERLIGA că nu poate să îl mai ţină pe Mailat, pe care îl consideră chiar şi peste Florinel Coman:

“Ca să nu îl vezi pe Mailat, trebuie să ai o problemă mare de atenţie. Are calităţi foarte bune, este foarte inteligent şi echilibrat. Dacă poate să rămână aşa, va fi un jucător foarte bun. Dacă nu îl vând, nu mai semnează cu mine.

El mai are un an de contract cu mine. Aveam jucători de jucători. Nu pot să îi ţin, nu am bugetul FCSB. Îl pierd. Mailat poate să joace la FCSB, 100%. Oriunde poate să joace. Eu cred că este chiar şi peste Coman puţin.

“Cred că la 1,5 milioane – 2 milioane de euro costă Mailat”

Nu l-a luat nimeni în seamă până acum pe Mailat. Îi place mai mult banda stângă. Cred că la 1,5 milioane – 2 milioane de euro costă Mailat. Dar el trebuie să demonstreze la o echipă mai mare.

Ceea ce trebuie să facă Gigi Becali este o muncă de integrare. Pentru că este o diferenţă mare, un salariu de trei ori mai mare la Bucureşti. Şi jucătorii trebuie integraţi. Haruţ nu trebuie să fie rezervă niciodată la FCSB.

Este marea noastră greşeală. Trebuie să se acorde încredere, continuitate. O să îl vedeţi pe Junior Pius, este mult peste fundaşii centrali din România. Nu cred că Gigi Becali poate intra în grupele cupelor europene fără Junior Pius”,a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

FC Botoşani vrea să prindă barajul de Conference League

FC Botoşani speră să joace barajul pentru Conference League. După începutul excelent din play-out, moldovenii au 26 de puncte şi sunt la un punct de FC U Craiova, echipă de pe primul loc.

