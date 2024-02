FC U Craiova a pierdut procesul de la FIFA cu Giovanni Piccolomo. Câți bani trebuie să-i plătească Adrian Mititelu

FC U Craiova a pierdut încă un procesul la FIFA cu un fost fotbalist. Potrivit Camerei de soluționare a litigiilor din cadrul forului de la Zurich, clubul lui Adrian Mititelu trebuie să-i plătească mijlocașului Giovanni Piccolomo (29 de ani) suma de 16.000 de euro ca salarii restante, plus 5% dobândă pe an începând cu 1 iulie 2023 până la data plății efective.

FIFA avertizează FC U Craiova că în cazul în care nu-i achită integral datoria lui Piccolomo, în termen de 45 de zile de la notificarea decizie, poate fi sancționată cu interdicția la transferuri. Contactat de FANATIK, Ricardo Scheidt, impresarul fotbalistului cu dublă cetățenie, braziliană și italiană, a precizat: ”FC U Craiova nu a făcut încă plata”.

în perioada 6 februarie – 30 iunie 2023, în baza unui contract provizoriu de patru luni, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani. Litigiul dintre Giovanni Piccolomo și clubul din Bănie a început în iulie 2023, când fotbalistul nu s-a mai prezentat la pregătiri și a semnat cu echipa braziliană Avai.

Piccolomo a susținut că i-a expirat angajamentul și a contestat autenticitatea semnături sale de pe actul depus de FC U Craiova la FRF pentru extinderea înțelegeri până în 2025. FIFA precizează că pentru a demonstra că i-a fost falsificată semnătura fotbalistul a depus la dosarul cauzei o expertiză grafologică. Mai mult, Piccolomo a reclamat două salarii restante, pentru lunile mai și iunie 2023. În total 16.000 de euro!

În replică, și a solicitat despăgubiri de 2,5 milioane de euro, conform unei clauze stipulate în contract.

FIFA a respins memoriul celor de la FC U Craiova și i-a dat câștig de cauza lui Giovanni Piccolomo, care trebuie să primească 16.000 de euro.

În motivarea deciziei se arată că deși nu era obligată să notifice jucătorul cu privire la prelungirea automată a contractului cu încă doi ani, FC U Craiova nu a produs dovezi clare cu privire la înregistrarea actului respectiv la FRF și LPF.

”Probele furnizate de club, constau într-o copie a unei notificări adresate LPF, și nu sunt însoțite de dovada relevantă nici a remiterii, nici a livrării”, menționează comisia FIFA.

Comisia a mai subliniat că FC U Craiova a prezentat doar capturi de ecran cu extrase din sistemul de înregistrare al LPF, care au fost depuse numai în limba română și fără o traducere relevantă. Ca atare, FIFA a concluzionat că angajamentul dintre FC U Craiova și Giovanni Piccolomo a expirat în mod natural la 30 iunie 2023.

După terminarea procesului, Piccolomo a transmis un avertisment pentru jucătorii pe care sunt doriți de FC U Craiova: ”În cazul meu au fost comise multe infracțiuni. Vreau să avertizez alți jucători. Dacă au ocazia să meargă la acest club, să nu o facă!”.

”Am avut multe probleme cu FCU Craiova. Ei au încheiat un contract cu o clauză de reînnoire automată pe care FIFA nu o recunoaște (reînnoire unilaterală) și diferită de acordul conform căruia Giovanni trebuia să notifice dacă nu dorea să rămână în România și să nu reînnoiască. Am făcut acest lucru încă din aprilie.

După aceea, clubul a anunțat reînnoirea fără consimțământul jucătorului, iar în plus, nu i-au mai plătit salariul, întârziat cu mai mult de două luni, așa că am activat cazul la FIFA și am obținut rezilierea.

Ca să agraveze lucrurile, au adăugat un document falsificat în proces, susținând că Giovanni a acceptat rezilierea, însă nu exista semnătură lui pe acest document, ceea ce reprezintă o infracțiune. Au procedat la fel cu mai mulți jucători, doar Giovanni Piccolomo și André Duarte au mers până la capăt și au obținut rezilierea la FIFA. Au făcut acest lucru și cu alți jucători. Foarte trist! Amatori și bandiți” – Ricardo Scheidt, impresarul lui Giovanni Piccolomo, pentru