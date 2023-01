FC U Craiova – UTA nu dispune de asistență VAR. Oaspeții au protestat la reușita din care s-a deschis scorul. Video

FC U Craiova 1948 o înfruntă în prima etapă a noului pe an din SuperLiga pe UTA Arad. Înaintea partidei de pe Stadionul „Ion Oblemenco”, mașina VAR a mers la Craiova pentru a verifica dacă sistemul de arbitraj video funcționează, iar problemele descoperite au făcut imposibilă folosirea asistenței VAR.

FC U Craiova 1948, gol controversat în prima repriză a meciului cu UTA. Oaspeții au protestat

nu este primul meci din SuperLiga care nu a beneficiat de asistența VAR de-a lungul actualului sezon. În minutul 22, echipa antrenată de Nicolo Napoli a reușit să deschidă scorul, însă la capătul unei faze la care oaspeții au cerut ofsaid.

William Baeten a reușit să puncteze pentru echipa finanțată de Adrian Mititelu, însă momentul incriminat de arădeni s-a petrecut în construcția fazei. Înainte ca Bauza să șuteze, iar mingea să ajungă la Baeten, Chițu a primit pasă de la „decarul” oltenilor. Acela ar fi fost momentul la limită. .

Szabolcs Kovacs, „centralul” partidei, a lăsat jocul să continue, iar în final, FC U Craiova 1948 a reușit să deschidă scorul. Arbitrul nu are la îndemână sistemul de arbitraj video din cauza problemelor tehnice, legate de alimentarea electrică, care nu au putut fi rezolvate.

FC U Craiova 1948, probleme cu sistemul VAR și la partida cu FCSB

Nu sunt primele probleme din actualul sezon pe care FC U Craiova 1948 le întâmpină cu sistemul VAR. La meciul FC U Craiova 1948 – FCSB, de pe 13 noiembrie, scor 2-0 în favoarea roș-albaștrilor, „centralul” așa cum FANATIK a relatat din Craiova.

La fel ca în meciul cu arădenii, mașina VAR a întâmpinat probleme cu alimentarea electrică. Sepsi – FC Argeș, FC Argeș – CFR Cluj sau Chindia – Farul sunt alte meciuri din SuperLiga în care sistemul VAR nu a funcționat în parametri normali.

De altfel, singurul gol al primei reprize a meciului FC U Craiova 1948 – UTA Arad a fost cel marcat de Baeten. Este al treilea gol pentru fotbalistul belgian în tricoul oltenilor.

Andre Duarte, titular pentru FC U Craiova în meciul cu UTA Arad

care se pregătea să plece în această iarnă de la FC U Craiova, a fost convins de Adrian Mititelu să rămână la echipă. Mai mult decât atât, fundașul portughez a fost titular în partida cu UTA Arad.

„Mă gândesc că ce s-a întâmplat în săptămânile trecute face parte din fotbal, este normal. Cred că fiecare are vise și trebuie să lupte pentru ele, dar totul s-a rezolvat după ce am vorbit cu antrenorul și patronul. Sunt aici la dispoziția antrenorului, dacă vrea să mă trimită în teren.

Sunt un fotbalist profesionist și nu contează ce se spune, deoarece trebuie să fiu concentrat pe teren și asta trebuie să fac. Am vorbit cu antrenorul și patronul, care mi-au explicat punctul lor de vedere, iar eu am fost de acord și am rămas aici. Sunt complet concentrat, sunt jucătorul celor de la FC U Craiova”, a spus Andre Duarte înaintea partidei cu formația condusă de Laszlo Balint.