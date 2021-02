FCSB a câștigat în instanță patru sigle: ”Va fi pe tricourile jucătorilor”

Liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, a anunțat că gruparea patronată de Gigi Becali a câștigat în instanță patru sigle, printre care și cea cu steaua în cinci colțuri și litera A în mijloc.

Curtea de Apel București a dispus luni, 15 februarie, o nouă amânare în apelul făcut de avocații FCSB la decizia Tribunalului București din 4 iulie 2019. Atunci s-a stabilit că palmaresul celei mai titrate echipe din România aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Clubul ce aparține de Ministerul Apărării Naționale încearcă să oprească orice alăturare sau însușire a denumirii ”Steaua” de către clubul lui Gigi Becali și a trimis o somație publică și amenință cu o nouă plângere în instanță și cu solicitarea de pagube și despăgubiri.

Instanța a dat celor de la FCSB patru sigle

”Sunt patru sigle câștigate de FCSB. Una dintre ele este cea mai puternică. Este sigla cu steluța în cinci colțuri care are pe mijloc litera A. Aia e pierdută de CSA, e hotărâre judecătoarească, nu definitivă, dar e câștigată, e la noi în ogradă”, a declarat Gheorghe Mustață despre siglele câștigate de FCSB în instanță.

”Cum rămâne definitivă, noi, suporterii, vom da adunarea și vom schimba sigla FCSB. Când va rămâne hotărârea definitivă, sigla cu A-ul pe mijloc va fi pe tricourile FCSB. Sunt entuziasmat pentru că sigla asta va fi pe pieptul jucătorilor”, a mai spus liderul fanilor la Radio Sport 1.

”E posibil ca unii de pe acolo să se ducă la pușcărie. De pe acolo adică de acolo de unde s-au făcut actele. Noi ne dorim adevărul, să vedem ce s-a întâmplat. Ei au pus pixul pe hârtie. Uitați-vă la confirmarea generalului Roșu. A spus-o clar atunci”, a continuat Mustață.

Mustață, discuție cu Florin Tănase

Liderul galeriei FCSB a dezvăluit că a avut o discuție cu Florin Tănase, căpitanul FCSB-ului, și i-a transmis acestuia că suporterii sunt alături de echipă și i-a cerut căpitanului să câștige titlul: ”Rugămintea mea pentru toți suporterii este să nu mai atace jucătorii.

Am vorbit cu Tănase și am ajuns la concluzia că echipa trebuie neapărat încurajată pentru a nu strica atmosfera la echipă. Eu le-am transmis: ‘Tănase, te rog frumos, spune-le jucătorilor să stea cu capul sus, că toți suporterii vor fi lângă ei’. Pentru ei important e să ia campionatul.

Când am spus chestia asta, Tănase parcă a fost puțin mai descărcat. Au spus și ei că vor campionatul. Am vrut să-i sun și pe Florinel Coman, și pe Moruțan, dar am considerat că dacă i-am spus căpitanului el știe ce are de transmis”.

