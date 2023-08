FCSB, pusă la zid după eliminare. „Mergea mai departe doar întâmplător”. Exclusiv

FCSB a pierdut dubla din Conference League contra lui Nordsjaelland fără să marcheze vreun gol. 0-0 a fost scorul în tur și Trupa lui Charalambous a fost pusă la zid în studioul FANATIK SUPERLIGA pentru lipsa de viziune.

FCSB, fără răspuns în fața danezilor

“Eu nu am sperat. Cu toate că mi-aș fi dorit să fie 3 din 3. Nu am sperat ca FCSB să poată face diferența acolo. Am văzut ce s-a întâmplat aici când 30 de minute am jucat în superioritate numerică și practic adversarul ne domină. Vorbesc la persoana a 2-a, este respectul față de ce a însemnat echipa asta odată.

Mai puțin acum când nu sunt rezultate. În campionat, da, se descurcă onorabil. Nu pot să speri la mai mult când tu în 180 de minute nu marchezi. Nu poți să speri la meciul retur că se va întâmpla ceva, poate doar întâmplător, sau doar pe o nebunie a adversarului, pe o eventuală eliminare și să speri că pui presiune acolo și poți să marchezi”, a declarat Robert Niță.

FCSB a rămas în 10 încă din minutul 62. Cel mai bine plătit jucător al roș-albaștrilor, Chiricheș, a părăsit terenul după ce a primit al 2-lea cartonaș galben. Din acel moment, echipa lui Becali nu a mai contat pe teren, iar danezii au închis jocul în minutul 85 prin Ingvartsen, care și-a trecut în cont dubla.

Nordsjaelland, net superioară trupei lui Charalambous

“Nu poți să te aștepți tot timpul ca Florinel Coman să tragă echipa asta după el cum se întâmplă în România și să facă diferența. Din păcate nivelul nostru în momentul de față cam acesta este. Să ne chinuim cu echipe din Norvegia, din Kazakhstan. O să ajunge și cu cei din Azerbaijan.

Vin finlandezi peste noi și depndem de mici detalii, dar aceste detalii vin și din istoricul celor două echipe. Pentru că într-o perioadă mai puțin bună, patronul de la FCSB alege să sisteze, să oprească investițiile la academia de fotbal. Și nu produc mai nimic, poate și pentru că își permit să cumpere.

În cealaltă parte, patronul investește prin Africa, face o academie, au un departament de scouting foarte bun. Bagă acolo niște bani în niște copii, crescuți într-o mentalitate sănătoase, care atunci când termină junioratul, au posibilitatea, vârfurile de generație, să facă pasul la o echipă bună. Diferența este mult mai mare decât o arată scorul de 2-0″, a declarat Robert Niță.

Pentru FCSB, înfrângerea cu danezii este și prima din acest sezon. . Florinel Coman și compania se vor axa acum pe campionat. Sunt pe primul loc în Liga I cu maxim de puncte și se pregătesc de meciul cu Poli Iași,

“Pentru că este o diferență mare de mentalitate. Este diferență mare de concepții de joc, de pregătirea jocului, de disciplină tactică. Eu cred că FCSB se putea impune și putea merge mai departe doar întâmplător. E adevarăt ca 15 minute la fiecare meci putem invoca ghinionul și că am avut niște oportunități de a marca gol. Dar în ambele manșe cel mai bun jucător a fost portarul și cred că asta spune tot”, a încheiat Niță.

