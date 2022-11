FCSB – Rapid Live stream ora 21:00 în etapa a 17-a din SuperLiga. Echipele de start. Dawa și Edjouma nu sunt în lot

Meciul FCSB – Rapid are loc duminică, 6 noiembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 17-a din SuperLiga. Este unicul derby bucureştean rămas la nivelul primei divizii după retrogradarea lui Dinamo în eşalonul secund. FCSB se află în afara locurilor de play-off, cu 20 de puncte, dar are două meciuri mai puţin jucate. Rapid ocupă poziţia secundă, cu 32 de puncte, cu opt mai puţin decât liderul Farul Constanţa.

Unde se joacă meciul FCSB – Rapid

Cum deocamdată patronul FCSB, Gigi Becali, nu a reuşit să obţină dreptul ca echipa lui să evolueze fie pe noul stadion Steaua fie pe stadionul Arcul de Triumf singurul loc din Bucureşti unde poate juca rămâne Arena Naţională, devenită ad-hoc casa echipei pregătite momentan de Mihai Pintilii.

Sunt aşteptaţi între 20.000-30.000 de spectatori la derbyul bucureştean, pentru că, evident, vor sosi şi foarte mulţi fani ai Rapidului. Forţele de ordine sunt mobilizate în număr mult mai mare ca de obicei, pregătite să stopeze din faşă orice ciocnire care s-ar putea produce între ultraşii celor două echipe.

Cine transmite la TV partida FCSB – Rapid

Partida se joacă duminică, 6 noiembrie, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din capitală, în etapa a 17-a din SuperLiga. Un astfel de eveniment din SuperLiga va beneficia de o atenţie deosebită din partea posturilor TV, Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1, care pe lângă transmisia în sine vor aloca mult spaţiu şi dezbaterilor dinaintea şi după desfăşurarea jocului. Partida o mai puteţi viziona intrând şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti este o zi cu cer variabil, mai mult noros, dar şansele de ploaie sunt aproape nule, singurul lucru va fi intensificarea vântului spre seară, în apropierea startului partidei. La amiază vor fi în jur de 18 grade, la ora meciului vor rămâne în jur de 13. Craioveanul Sebastian Colţescu a fost desemnat să arbitreze derbyul.

Ce jucători lipsesc din derbyul FCSB – Rapid

Antrenorul de conjunctură al FCSB, Mihai Pintilii, care singur recunoaşte că vrea să fie numit mai repede un principal pentru că el nu este omul potrivit pentru această misiune, nu îi va avea la dispoziţie pe cei trei absenţi de durată, Panţâru, care nici nu se ştie dacă va mai juca fotbal, Iulian Cristea şi Ovidiu Popescu plus noua achiziţie, francezul Omrani.

Rapid stă ceva mai bine la capitolul lot. Adrian Mutu îl are out doar pe francezul Papeau, care va reveni abia în primăvara anului viitor, în rest toţi jucătorii sunt la dispoziţia sa. În atac cele mai mari şanse de a evolua le are croatul Dugandzic, omul care a şi marcat în tur, în Giuleşti, la meciul direct.

Cote la pariuri la jocul FCSB – Rapid

Rapid este echipa care se află în lupta la titlu, FCSB este momentan în afara zonei de play-off, dar casele de pariuri văd ca favorită echipa cu Mihai Pintilii pe bancă la cota de 2,35. Şansă dublă 1X are cotă 1,40 iar gol marcat de FCSB 1,30. Rapid are cotă de 3,40 pentru o nouă victorie, 1, 60 şansă dublă X2 şi 1,40 la gol marcat. Over 1,5 are cotă de 1,40.

Partida tur s-a încheiat cu victoria cu 2-0 în favoarea giuleştenilor, cu croatul Dugandzic marcând imediat după transferul de la CFR Cluj. În campionatul trecut FCSB a învins cu 3-1 pe Rapid în calitate de echipă gazdă. Ultimul succes al feroviarilor pe terenul FCSB, pe atunci se numea Steaua şi juca în Ghencea, este din anul 2015.