Adrian Mutu vrea stadionul plin la derby-ul FCSB – Rapid: “Ar fi frumos să jucăm sold-out! Va fi un meci complicat!”. Exclusiv

FCSB va juca derby-ul cu Rapid pe Arena Naţională duminică seara, de la ora 21:00. în faţa campioanei CFR Cluj, în timp ce roş-albaştrii vor să spele ruşinea înfrângerilor cu U Cluj şi West Ham.

Adrian Mutu vrea stadionul plin la derby-ul FCSB – Rapid: “Va fi complicat. Ambiţiile se ştiu”

Adrian Mutu a vorbit în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre derby-ul cu FCSB. Antrenorul Rapidului speră ca stadionul să fie plin la această confruntare:

“Va fi stadionul full cu FCSB. Arena Naţională va fi sold out. Aşa sper să fie. Este derby. Va fi complicat. Ambiţiile se ştiu. Ar fi frumos să jucăm sold out, cu stadionul plin în derby. CFR Cluj are forţă, FCSB are talent”, a spus Adrian Mutu.

“Când ajungi la aceste meciuri, cu FCSB, Farul şi CS U Craiova, toate într-o săptămână, trebuie să schimbi”

“Briliantul” este preocupat de săptămâna de foc pe care o are Rapidul, cu meciuri împotriva celor de la FCSB, Farul Constanţa, în Cupă, respectiv Universitatea Craiova:

“Când ajungi la aceste meciuri, cu FCSB, Farul şi CS U Craiova, toate într-o săptămână, trebuie să schimbi. Nu ai cum să joci cu aceiaşi jucători. Şi în astfel de momente aştept un răspuns din partea băieţilor.

În turul campionatului şi în Cupă am folosit toţi jucătorii. Fiecare a avut şansa lui. Eu, ca antrenor, mi-ar plăcea să fiu pus în dificultate şi am fost pus de multe ori de băieţii mei, pentru că nu ştiu pe cine să bag şi atunci trebuie să aleg. Mă gândesc cât de inspirat trebuie să fiu”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid s-a impus în tur cu 2-0!

Rapid s-a impus în meciul tur cu FCSB, pe Giuleşti, scor 2-0. Marko Dugandzic a marcat la debut pentru giuleşteni, scorul final fiind stabilit de Cristi Săpunaru, care înscris în poarta marii rivale.

, după demisia lui Nicolae Dică. După patru victorii la rând în SuperLiga, roş-albaştrii au pierdut cu U Cluj şi au ieşit de pe loc de play-off.

Cele două formaţii sunt despărţite de 12 puncte, giuleştenii fiind în acest moment principalii urmăritori ai celor de la Farul. Dacă echipa lui Adrian Mutu pierde derby-ul, formaţia lui Hagi se desprinde la 8 puncte în frunte.