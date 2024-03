FCSB – Sepsi 2-1, în etapa 1 din play-off. FCSB e la 7 puncte de locul 2, după a 7-a victorie la rând cu Sepsi. Cum arată clasamentul

După înfrângerea dureroasă contra Rapidului, scor 0-4, în ultima etapă a sezonului regulat, roș-albaștrii vor să își refacă moralul. De altfel, acesta este pe jumătate refăcut, ca urmare a înfrângerii giuleștenilor contra Farului. Partida FCSB – Sepsi le oferă, însă, gazdelor posibilitatea de a se distanța în fruntea clasamentului inclusiv față de CFR Cluj.

FCSB – Sepsi, live video online, în etapa 1 din play-off-ul SuperLigii

A fost supărare mare la FCSB, după înfrângerea umilitoare suferită în fața rivalilor din Giulești. Gigi Becali . Ca de obicei, patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit rapid și își păstrează încrederea că echipa sa va reuși să câștige campionatul.

În viziunea sa, îi poate opri pe Florinel Coman și Darius Olaru să devină campioni, în premieră, cu FCSB. Până la divinitate, FCSB trebuie să treacă de Sepsi în prima etapă din play-off, pentru a-și garanta un plus de liniște și pentru a profita de înfrângerea Rapidului, contra celor de la Farul și de eșecul lui CFR Cluj, contra Craiovei.

Elias Charalambous pe care îi antrenează, însă meciul contra covăsnenilor poate fi unul periculos pentru roș-albaștri. și vine cu un moral excelent la București, visând chiar la o clasare pe locul 3, la finalul sezonului.

Cine transmite la TV partida FCSB – Sepsi

Duelul care se va juca pe Național Arena este transmis în direct pe principalele posturi de sport din România. Meciul se vede pe Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Totodată, puteți viziona partida în format LIVE VIDEO și pe FANATIK.ro.

După o săptămână ploioasă și friguroasă, Bucureștiul are parte de un weekend cu temperaturi de până la 17 grade Celsius și cer senin. La ora de start a partidei de duminică, vor fi 11 grade și nu există risc de precipitații.

Programul etapei 1 din play-off-ul SuperLiga și clasament

Meciul de la București este cel care încheie prima etapă a play-off-ului. Primele două partide s-au disputat vineri și sâmbătă.

Vineri, 15 martie

ora 20:30 Rapid – Farul 1-2 (Rrahmani pen. ’85 / Munteanu ’23, ’55)

Sâmbătă, 16 martie

ora 20:00 CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2 (Ilie ’66 / Baiaram ’38, Mitriță ’51)

Duminică, 17 martie

ora 21:00 FCSB – Sepsi (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Înaintea startului partidei dintre roș-albaștrii și covăsnenii antrenați de neamțul Storck, clasamentul play-off-ului arată astfel:

FCSB – 32 puncte (0 meciuri în play-off) Universitatea Craiova – 28 puncte Rapid – 28 puncte CFR Cluj – 27 puncte Farul Constanța – 25 puncte Sepsi – 22 puncte (0 meciuri în play-off)

Cote pariuri la meciul FCSB – Sepsi

Caracterul complicat al meciului pe care îl are de jucat FCSB în etapa inaugurală a play-off-ului este sugerat și de cotele de la pariuri. Un succes al gazdelor nu este deloc extrem de sigur, în viziunea bookmakerilor. Astfel, 1 solist are cota 1,70, iar remiza este cotată cu 3,70. Un succes al oaspeților are cota 5,30.

În sezonul regulat, FCSB a câștigat cu 5-2 pe terenul covăsnenilor, în septembrie 2023. În returul de pe Național Arena, jucat în data de 11 februarie, gazdele s-au impus mult mai greu, cu 1-0.

Arbitrul de centru al meciului dintre echipa lui Charalambous și cea antrenată de Storck va fi Horațiu Feșnic. Tușieri vor fi Alexandru Cerei și Daniel Mitruți, în timp ce în camera VAR se vor afla Sorin Costreie și Horia Mladinovici.

Sepsi nu a mai învins-o pe FCSB din 25 aprilie 2021, când s-a impus cu 2-1 chiar pe Național Arena. Au urmat trei remize și nu mai puțin de șase victorii consecutive ale roș-albaștrilor.