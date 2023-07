FCSB – Universitatea Craiova, interzis pe Arena Națională. Care e motivul

Nicușor Dan nu este mare fan fotbal, drept dovadă nu are nicio problemă să alunge mereu FCSB de pe Arena Națională. Că e vorba despre un festival de muzică, un concert, un eveniment de ESports, primarul se laudă pe Facebook că reușește să aducă bani la buget, prin închirierea stadionului.

FCSB – Universitatea Craiova, interzis pe Arena Națională

la bugetul municipalității. De la începutul anului și până acum, Primăria Capitalei a încasat 3,2 milioane de lei pentru contractele de închiriere semnate. Cea mai mare sumă (1,5 milioane de lei) a venit de la închirierea Arenei Naționale pentru Saga Festival, care va avea loc între 3 și 5 iunie și pentru care pregătirile au început deja. Am obținut de asemenea venituri din meciuri de fotbal, concerte, conferințe sau târguri. E nevoie ca bunurile municipalității să aducă bani și dezvoltare pentru București”, se lăuda Nicușor Dan anul trecut.

Așadar, nu mai miră pe nimeni că FCSB, principala echipă care folosește Arena Națională drept casă, este alungată mai mereu spre alte stadioane sau chiar orașe. A fost și cazul partidei cu Dinamo, disputată pe o arenă minusculă pentru un astfel de meci, Arcul de Triumf, este și cazul meciului cu CFR Cluj, care se va disputa în Ghencea. Acum, ultimul meci pe listă va fi cel dintre FCSB și Universitatea Craiova, programat în același timp cu un eveniment mai bizar pentru bucureșteanul de rând: Comic Con.

În concluzie, de această dată nu mari formații precum Guns N’Roses sau Depeche Mode încurcă fotbalul românesc, ci un eveniment denumit East European Comic Con. Practic, o convenție, așa cum o numesc împătimiții, organizată anual în București, România. EECC este considerat cel mai important eveniment din Europa de Est dedicat fanilor benzilor desenate, animații, jocuri video, precum și seriale TV și filme.

”EECC îi reunește pe toți cei care iubesc benzi desenate, filme, seriale TV, Sci-Fi și fantasy, Gaming, cultura japoneză, Anime, Manga, jocuri de societate, jocuri de cărți de schimb și nu în ultimul rând, tehnologia. Nu este un secret pentru nimeni că celebrul San Diego Comic Con International a fost principala sursă de inspirație atunci când ne-am adaptat evenimentul. După multe ediții, East European Comic Con a devenit unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din Europa și cel mai important eveniment din Europa de Est”, se anunță pe site-ul oficial al evenimentului.

, îi reproșase lui Nicușor Dan că alungă mereu fotbalul de pe stadion, pentru tot felul de alte evenimente. ”Mă bucură faptul că a intervenit primul ministru, mă amărăște faptul cu cozile și ce se întâmplă la bilete. A, păi altă chestie. Măi Nicușor Dan lasă terenul de fotbal să fie fotbal. Păi ce faci, bă? Tu vrei droguri? Lasă-ne, ia droguri la primărie dacă vrei, lasă-ne cu drogurile bă. A venit pentru drogangeli mă (Guns N’ Roses n.r.). Era frumos cu 50.000 de oameni”, a răbufnit Gigi Becali.

”Evenimentele de asemenea anvergură, pe lângă bucuria fanilor, aduc şi o mai mare vizibilitate oraşului. Termenii în care am încheiat contractul sunt rezultatul unui efort administrativ şi a unor negocieri de câteva luni pentru că ne-am dorit mult ca acest acord să fie echitabil pentru părţi.

Am mai stabilit prin contract ca, după concert, Emagic Live să înlocuiască 40% din suprafaţa gazonului. Totodată, contractul stipulează că Primăria Capitalei va asigura funcţionarea optimă a utilităţilor şi facilităţilor, pe toată perioada contractuală”, s-a apărat Nicușor Dan în acest război al stadioanelor.

Soluția pe termen lung ar putea fi construirea unui stadion propriu al FCSB, proiect pe care Gigi Becali l-ar fi luat deja în considerare, sătul ca echipa sa să fie alungată și plimbată între stadioanele din București. ”Are așa ceva în plan. Îți dau în premieră asta. Unde are baza sportivă are vreo 40-50 de hectare de pământ. Ai fost să o vezi? E la nivel de Real Madrid. Peste Barcelona!

El acolo are un pământ în față, chiar la stradă și acolo vrea să facă, nu știu dacă are banii necesari, a primit 30-40 de De 20-25 de mii de euro. A păstrat pământul ăla pentru așa ceva. Mie mi-a spus că își face stadion. Acum un an de zile. Fac un stadion aici, bag toți banii în asta, dar mai întâi să fac niște biserici”, dezvăluia ”Oracolul” Mitică Dragomir, la MAXProfețiile lui Mitică.