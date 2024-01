Febra Dengue, boala tropicală care se răspândește și în Europa. Specialiștii spun că poate deveni endemică pe continent

Febra Dengue este o boală umană care apare în zonele tropicale și subtropicale și este cauzată de un virus transmis prin înțepătura unui țânțar. Forma comună este benignă. Forma gravă, febra hemoragică Dengue, se poate complica cu o stare de șoc care este adesea fatală. Reapariția febrei Dengue din ultimii ani înseamnă că publicul larg trebuie să fie mai bine informat cu privire la această boală. În acest fel, măsurile de prevenire individuale esențiale vor fi mai bine respectate.

„Febra oaselor rupte”

Febra Dengue, cunoscută și sub denumirea de „febra oaselor rupte” (din cauza intenselor dureri osoase) apare în multe zone tropicale și subtropicale, între latitudinile de 30° nord și 30° sud, unde trăiesc aproximativ 2,5 miliarde de oameni. Este endemică, cu izbucniri epidemice. Regiunea cea mai afectată este Asia de sud-est. Riscul există, de asemenea, în insulele din Oceanul Pacific și Oceanul Indian, în zona intertropicală a Americii Latine și în Caraibe.

Febra Dengue este cauzată de un virus transmis de un țânțar din genul Aedes, care trăiește în zonele urbane și preferă apa stătută din jurul locuințelor. Femela țânțarului înțeapă în timpul zilei pentru a se hrăni și transmite virusul dacă este infectată. Există partru tipuri cunoscute de virus, Dengue 1, 2, 3 și 4, toate aparținând aceleiași familii Flavivirus, potrivit .

Număr record de cazuri în 2023

Se știe deci că boala se răspândește rapid în regiunile mai calde. Spre exemplu Peru – care are un amestec de climă subtropicală și tropicală – a înregistrat recent unele dintre cele mai multe cazuri de îmbolnăvire cu acest virus (atât cazuri, cât și decese) din câte se cunoaște. Acest lucru a dus la declararea stării de urgență în majoritatea regiunilor sale, deoarece cazurile continuă să crească de la an la an.

Dar specialiștii observă, de asemenea, tot mai multe cazuri noi de febră Dengue în afara Americii Latine. A crescut numărul de cazuri transmise la nivel local în SUA, Italia și Franța, precum și primele cazuri înregistrate după mulți ani în Spania.

În 2022, au fost înregistrate 2,8 milioane de cazuri de febră Dengue numai pe continentul american. Această cifră a fost mai mult decât dublă față de cele 1,2 milioane de cazuri din 2021.

Deși majoritatea cazurilor afectează zonele tropicale și subtropicale din America, Asia și Africa, recent s-a observat o creștere semnificativă în zonele mai temperate, cum ar fi Europa. Acest lucru este valabil mai ales în sudul continentului, unde boala este prezentă încă din anii 1970, scrie .

Potrivit statisticilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, în 2022 au fost raportate 71 de cazuri de febră Dengue transmise la nivel local în țările continentale din UE. Aceasta reprezintă o creștere de peste 20% în comparație cu anul 2021.

Mușcături mici, consecințe grave

Dengue este o boală cauzată de una dintre cele patru tulpini ale virusului Dengue (DENV). S-a raportat că toate cele patru tulpini pot circula împreună și că pot provoca același set de simptome. O atenție deosebită trebuie acordată febrei Dengue severă sau hemoragică, care este de obicei cauzată de expunerea la o tulpină după o expunere anterioară la o altă tulpină.

DENV se transmite prin înțepăturile țânțarilor Aedes infectați, în principal Aedes aegypti, dar și, într-o măsură mai mică, Aedes albopictus, cunoscut și sub numele de țânțarul tigru. Aceste insecte, care se hrănesc cu sânge uman și transmit virusul prin saliva lor, se găsesc în zonele tropicale și subtropicale. Cu toate acestea, în ultimele decenii au devenit din ce în ce mai frecvente în zonele temperate.

Virusul nu se transmite direct, ci funcționează într-un ciclu, trecând de la om la țânțar la om. Atunci când o femelă de țânțar Aedes infectată înțeapă o persoană, aceasta introduce DENV în sistemul acesteia și începe ciclul. Perioada de incubație este, de obicei, între trei și zece zile, deși poate varia în funcție de factori externi, cum ar fi temperatura.

Simptomele încep apoi să apară, de obicei febră, dureri de cap, dureri musculare, osoase, dureri articulare, greață și vărsături. În cazurile severe, poate duce la hemoragie, insuficiența organelor și deces.

Țânțarii Aedes se înmulțesc în apă stătătoare (sau stagnantă), cum ar fi rezervoarele cu apă, piscinele nefolosite, anvelopele vechi în care s-a adunat apa și așa mai departe. În absența vaccinurilor și a tratamentelor eficiente, este important să se elimine locurile de reproducere a țânțarilor pentru a preveni transmiterea bolii. Acest lucru poate preveni nu numai răspândirea febrei Dengue, ci și a virusurilor transmise de țânțari care provoacă Zika și Chikungunya.

Rolul schimbărilor climatice și al globalizării

reprezintă una dintre forțele motrice care stau la baza creșterii numărului de cazuri de febră Dengue, atât în America, cât și în Europa. Creșterea temperaturilor și sezoanele mai lungi de reproducere a țânțarilor (din cauza verilor mai calde și mai lungi) pot contribui la răspândirea speciei Aedes aegypti.

Acești țânțari sunt capabili să supraviețuiască la temperaturi de peste 10C și, datorită încălzirii globale, își pot extinde aria de răspândire în zone mai temperate. Modificările în modelele de precipitații – cauzate de schimbările climatice – cresc, de asemenea, volumul de apă stătătoare, oferind un teren de reproducere ideal.

În plus, creșterea numărului de călătorii internaționale și a comerțului cu zonele în care febra Dengue este frecventă, precum și creșterea numărului de orașe, fac ca răspândirea bolii să fie cu atât mai probabilă.

Va deveni Dengue endemică în Europa?

În acest context, posibilitatea ca febra Dengue să devină endemică în Europa este una reală. Condițiile de mediu, cum ar fi schimbările climatice și globalizarea, facilitează răspândirea țânțarilor și a bolilor pe care aceștia le poartă. Aceștia sunt factori care nu pot fi controlați cu ușurință, cel puțin pentru moment.

Dacă febra Dengue ar deveni endemică în Europa, aceasta ar putea avea un impact semnificativ asupra sănătății publice. Din acest motiv, autoritățile europene din domeniul sănătății depun deja eforturi pentru a preveni răspândirea acesteia prin abordarea factorilor care pot fi controlați în prezent.

Printre acestea se numără monitorizarea cazurilor, educarea populației cu privire la modul de prevenire a mușcăturilor de țânțari și luarea de măsuri pentru a controla noile populații de țânțari de îndată ce este detectată prezența acestora, așa cum s-a întâmplat spre exemplu pe insula spaniolă .