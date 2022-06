Federalii au încredere maximă în actuala națională: „Am văzut tot ce a pregătit Edi și cred că vom câștiga grupa!”

Oficialul FRF-ului nu crede nici în varianta în care Stefan Savic și Stevan Jovetic să fie într-adevăr accidentați pentru partida Muntenegru-România.

Federalii au încredere maximă în actuala națională

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a mărturisit că are încredere și simte că Edi Iordănescu poate să-i conducă pe „tricolori” spre câștigarea grupei de Liga Națiunilor.

„Am intrat în linie dreaptă, suntem aici, am mare încredere, starea de sănătate e ok. E foarte bine. Eu am văzut ce a pregătit Edi pentru meciul ăsta și știu ce vrea să joace, inteligența și faptul că poți să ai eficacitate și fără să dai dovadă de risipă de energie… băieții arată bine.

Am mai spus și îmi mențin părerea, eu cred că vom câștiga grupa asta. Edi e concentrat și extrem de realist în tot ceea ce cere.

Nu are cum să nu-ți placă Edi, îți vorbește frumos, civilizat, normal că le place băieților acest lucru. Crez că nu joacă Savic și Jovetic?

Eu cred că o să joace. Depinde primul și al doilea rezultat, în funcție de asta te poți gândi și la ultimele meciuri”, a spus Mihai Stoichiță înainte de meciul cu Muntenegru.

Nici Basarab Panduru nu crede în accidentările lui Savic și Jovetic

de duelul dintre Muntenegru și România, recunoscând că nu crede în accidentările lui Jovetic și Savic: „Edi a făcut ce trebuie să facă la noi. Trebuie să fie strictețe tot timpul. Dacă e strictețe, e bine. Jucătorii trebuie să fie liniștiți și concentrați pe meci.

Eu oricum cred că e o capcană asta cu Jovetic și Savic, astea le mai facem pe-aici, le fac ei, le facem noi, le mai fac bulgarii, cam atât. Nu e mare capcana pe care ne-au întins-o, de-aia nu mai putem noi că nu e pe teren Jovetic”.

„Contractul lui Edi e foarte ciudat și deloc inspirat, dacă ești pe doi, n-ai nicio șansă la locul unu și dacă pierzi ajungi pe trei, ce faci? Joci la egal sau mergi să joci frumos?”, a mai spus Basarab Panduru, la TV .