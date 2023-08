Femeia celebră care l-a consolat pe Cătălin Bordea după divorț: „Chiar îți mulțumesc”

Cătălin Bordea traversează o perioadă dificilă, după ce femeia cu care a fost împreună mai bine de un deceniu și-a dorit libertatea și i-a cerut divorțul. Juratul de la iUmor are, însă, sprijinul prietenilor și a dezvăluit că o artistă celebră de la noi i-a fost alături.

Cine este femeia care l-a sprijinit pe Cătălin Bordea după divorț

După 11 ani de iubire, în care a idolatrizat-o pe Livia, despre care vorbea mereu cu multă dragoste și admirație, femeia a ales, . La jumătatea lunii iulie,

Însă juratului de la iUmor nu-i este deloc ușor. Cu o mamă căreia i-a recidivat cancerul și cu inima frântă, vedeta încearcă să se adune și să-și canalizeze atenția către alte activități. Face mai mult sport și se concentrează pe proiectele profesionale, însă suferința persistă.

În această perioadă, alături îi sunt prietenii, care nu l-au lăsat la greu și încearcă să-i ridice moralul. În mod neașteptat, Cătălin Bordea a primit susținere din partea unui femei celebre din showbizul românesc.

Este vorba despre Andreea Antonescu, cea care i-a fost și colegă de emisiune la America Express. Comediantul a povestit totul în cadrul podcastului Colegi de cameră, pe care el și Nelu Cortea îl găzduiesc pe YouTube și unde au avut-o invitată pe artistă.

„Eu trebuie să-ți mulțumesc că ai fost alături de mine și în perioada asta care nu s-a terminat, mi-ai mai dat un telefon. Cum se numește asta când te lasă soția. Chiar îți mulțumesc frumos, ai fost foarte empatică. Mi-ai transmis o energie foarte bună”, a dezvăluit Cătălin Bordea.

Artista: „Am făcut-o cu tot sufletul”

Andreea Antonescu i-a mărturisit prietenului său că nu se aștepta să-i mulțumească vreodată public și că scopul pentru care l-a ajutat nu a fost cel de a fi lăudată. Cântăreața a explicat că a făcut tot din tot sufletul.

Ba chiar că și-ar fi dorit să poată vorbi mai mult cu el, dar că nu a putut deoarece Venice Victoria și Sienna, fetițele sale, au ținut-o ocupată aproape tot timpul și nu a putut sta cu telefonul în mână pentru a-și susține prietenul.

„Cu atâtea mulțumiri eu nu sunt obișnuită. Dar da, tu știi că am făcut-o cu tot sufletul. Nu mă așteptam ca tu să vrei să menționezi asta la voi în podcast și apreciez. Dar știi că, indiferent de orice, am fost acolo, pentru că am simțit să fiu acolo.

Știu cât de dificile pot fi anumite perioade din viața fiecăruia. Și știu cât de importanți sunt acei prea puțini oameni care simt nevoia să fie lângă tine. Datorită chimiei care a fost între noi, am ales să fiu acolo un umăr pe care te poți sprijini”, a dezvăluit Andreea Antonescu.