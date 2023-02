Femeie din Galați, atacată de câini în timp ce culegea urzici. Un bărbatul care a sărit să o apere, mușcat și el: ”Totul s-a întâmplat repede”

Câinii comunitari continuă să facă victime în România. După femeia ucisă în zona Lacul Morii din Capitală și , de această dată în Galați.

O femeie și un bărbat din Galați, atacați și răniți grav de mai mulți câini

Totul s-a întâmplat duminică după-amiaza în localitatea Vânători, situată la circa 15 kilometri de municipiul Galați. O femeie de 58 de ani a mers la cules urzici, pe un câmp din localitate. La un moment dat, aceasta a fost atacată de mai mulți câini fără stăpân.

Norocul femeii a fost că un bărbat de 45 de ani a observat momentul atacului și a intervenit pentru a-i salva viața. Din păcate pentru el, acesta s-a ales cu mușcături pe brațe și picioare.

Mult mai gravă este starea femeii. Victima animalelor comunitare are răni pe tot corpul. Medicii spun că e o minune faptul că aceasta a scăpat cu viaţă în urma acestui atac. Într-o primă fază, ambele persoane au ajuns la spital. Luni, bărbatul a fost externat. În schimb, femeia va trebui să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

”Pacienta era în stare gravă, tensiune 8, cu şoc hemoragic. Lângă ea mai era o persoană, un bărbat care a ajutat-o să scape de câini, un bărbat de 45 de ani, care avea şi el plăgi muşcate la nivelul membrelor inferioare”, a afirmat Mihai Polinschi, medic SAJ, conform .

”Persoana de sex feminin a necesitat internare pentru supraveghere şi tratament de specialitate. Bărbatul a fost văzut, consultat şi externat din serviciul de urgenţă. Care e starea femeii?

Starea dânsei, din ce am înțeles la momentul de faţă, este stabilă. Urmează să intervenim chirurgical pentru a se sutura plăgile respective”, a explicat și Ionuț Băneșanu, purtător de cuvânt la Spitalul Galați.

Bărbatul mușcat de câini povestește prin ce a trecut

Bărbatul care a intervenit în ajutorul femeii atacate de câini povestește episodul terifiant de duminică. Acesta a văzut din curtea sa atacul și a decis să intervină. ”Eu am auzit nişte ţipete şi cam atât. M-am dus, am făcut şi eu ce am putut să fac, totul s-a întâmplat foarte repede. Am fost și eu mușcat”, spune gălățeanul.

În urma acestui grav incident, cei de la Protecția Animalelor şi . ”Este a doua ieşire a noastră, în prima acţiune am avut 84 de animale ridicate, iar acum, deja, cred că avem undeva la 40. Astăzi (n.r. luni)”, a spus Valentin Manuel Istrate, medic veterinar – Asociaţie Protecţia Animalelor.