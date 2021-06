Femeie prinsă cu o alcoolemie uriașă și fără permis la volan: “Am furat mașina”. Cu ea erau și doi copii. Video

O șoferiță din Galați a fost prinsă beată și fără permis la volan. Și mai grav este faptul că avea și doi minori în mașină, cărora le-a pus viața în pericol.

După testare polițiștii au descoperit că femeia avea o alcoolemie de 0,90 mg alcool pur în aerul expirat. Aceasta era însă pusă pe glume. Femeia a fost predată polițiștilor rutieri fiind cercetată pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

O femeie din Galați a fost de-a dreptul inconștientă. S-a urcat sub la volan, dar și fără permis. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenție Rapidă și Transport Valori au oprit-o pe N.R.A. pe strada Traian din Galați. Și-au dat seama imediat că aceasta băuse așa că au testat-o. În urma testării cu aparatul Dragger, au descoperit că aceasta avea o alcoolemie uriașă de 0,90 mg alcool pur în aerul expira.

Polițiștii au încercat să poarte un dialog cu șoferița inconștientă, dar aceasta s-a ținut de glume. Le-a spus că mașina este furată, că a băut vin de țară și s-a lăudat că nu are nici permis.

Dialogul dintre femeie și polițiști

Când a fost luată la întrebări femeia a glumit. Mai întâi a început să râdă și cu greu s-a oprit.

“Permisul auto, vă rog. Nu am, mașina am furat-o. Ați consumat băuturi alcoolice? Ce ați consumat? Vin de țară? Mașina de unde aţț luat-o? Am furat-o. Cum ați deschis-o? Cu cheile?”, este o parte din dialogul dintre polițiști și femeie.

Apoi femeia a recunoscut liniștită că a refuzat să oprească și a încercat să fugă atunci când i-a văzut pe polițiști.

“Ați refuzat să opriți, ați ambalat motorul și ați pornit mai departe. Da. De ce ați făcut așa ceva dacă știați că nu aveați permis auto?. Din inconștiență”.

Mai grav este faptul că în mașină se aflau și doi minori. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier vor continua cercetările în acest caz. Femeia s-a ales cu dosar penal pentru