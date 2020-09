Fenomen îngrijorător în timpul școlii online! Elevi umiliți și profesori batjocoriți pe platforma Zoom. Un cont de YouTube cu zeci de mii de urmăritori ironizează cadrele didactice

FANATIK a mers pe urma unui fenomen îngrijorător înregistrat în timpul școlii online. Astfel, pe un cont de Youtube au apărut mai multe filmulețe în care elevii sunt umiliți și profesorii batjocoriți chiar în timp ce încercau să-și susțină ora.

Totul s-a petrecut pe platforma Zoom, una preferată de 90 la sută dintre cadrele didactice atunci când vine vorba de predare online. Din păcate, nu a durat mult până când copiii au fost expuși unui limbaj suburban de către cei care și-au făcut o adevărată îndeletnicire din a sparge codurile și a intra în chaturile respective, chaturi rezervate orelor de clasă.

Concret, un cont de Youtube cu zeci de mii de urmăritori ironizează lecțiile online. Utilizatorul „Clanul Leilor” a postat mai multe clipuri din timpul orelor susținute de profesori. Nu a durat mult până când acesta a început să facă furori în mediul online.

Profesorii, umiliți înaintea debutului de an școlar!

De câteva filmulețe a avut nevoie utilizatorul pentru a strânge sute de mii de vizualizări. În mod evident, elevii sunt cei care au distribuit clipurile, aceștia amuzându-se serios de cele întâmplate. De altfel, într-un clip, chiar unul dintre participanții la clasă pare a fi cel care a spus codul intrușilor.

La puține momente de la debutul orei, aceștia încep să înjure și să aibă un comportament deranjant pentru toți cei prezenți. Cadrele didactice nu au prea multe de făcut și încearcă să strige din nou catalogul pentru a observa un eventual „id” în plus

Nu foarte încântați au fost profesorii atunci când au văzut clipurile. Aceștia susțin că n-au știut de faptul că sunt înregistrați și solicită acum dreptate de la Ministerul Educației. Culmea, cu doar câteva zile în urmă, cadrele didactice se plângeau de faptul că nu toți sunt de acord să apară în filmări.

„Dragi colegi, am descoperit un canal de Youtube (Clanul leilor) prin intermediul cărora niște elevi au deranjat orele de curs ale domnilor profesori atunci când se țineau pe platforma Zoom”, a postat o profesoară la Școala Gimnazială „Jean Bart” din Constanța. VEZI VIDEO AICI, AICI ȘI AICI! ATENȚIE, LIMBAJ LICENȚIOS!

„Frumos, nu-i așa? Toată lumea spune că am stat acasă și ne-am luat banii degeaba. Vreau să îl văd pe acela care adoră un astfel de loc de muncă. Nu merităm mărire de salariu, nu? Să ne ferească Dumnezeu de ce ne așteaptă!”, a scris o altă profesoară care a prezentat colegilor și un alt clip.

„Bine ca GDPR-ul e unilateral: datele elevilor se protejeaza… ale cadrelor didactice… nici vorba! Cel mai minunat exemplu era cel cu codurile de la bac pt notele elevilor… si listele cu nume intreg al profesorilor de la titularizare/definitivat.

Cu orele online cadrele didactice practic au primit pe toata lumea in casa lor… ca sa fie batjocoriti pana la urma de niste mucosi!!!”, a comentat un cadru didactic după ce a urmărit imaginile. VEZI ALT VIDEO AICI! ATENȚIE, LIMBAJ LICENȚIOS!

„Depasind cu mult nivelul de nesimtire la care s-a ajuns in domeniul educatiei, acestui glumet cred ca i s-ar putea deschide un frumos dosar penal pentru ceea ce face. Nu consider absolut deloc normal ca cineva sa isi bata joc de profesori, care isi fac treaba in aceste conditii grele, incercand sa educe viitoarele generatii”, au continuat acuzele.

„Unii nu dorim sa fim filmati si sa patim asta. Vom folosi doar google classroom. Nu vom semna ptr live”, au mai spus profesorii care așteaptă acum pedepse exemplare din partea Ministerului.

FANATIK a încercat să discute chiar cu purtătorul de cuvânt al instituției. Cristian Tănase s-a arătat interesat de subiect, ne-a solicitat timp pentru a formula o reacție după care nu ne-a mai răspuns apelurilor.