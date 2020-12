Fetița de 10 ani care a cucerit Youtube-ul cu o melodie controversată. ”Baby Mafia” este inspirată de problemele cu legea ale tatălui său

Deși are doar 10 ani, Karisia Borciu și-a făcut debutul în lumea muzicală și a reușit să cucerească Youtube-ul. Lansată pe 12 decembrie, piesa „Baby Mafia” a depășit deja 115.000 de vizualizări și a stârnit discuții aprinse între internauți.

Asta pentru că povestea din spatele ei este inspirată de percheziția făcută de mascați tatălui său, controversatul afacerist orădean Mihai Borciu. „Fata lui tata” cântă trap, un gen extrem de popular în rândul tinerilor, este răsfăţată, chiar arogantă și nu are nicio problemă când vine vorba să își etaleze hainele de firmă.

„Vreau miliarde, Baby mafia / Fata ştie să se-mbrace, Baby mafia / Îmi fac toate poftele, într-un G cu fetele / Te las în spate, nu-mi vezi urmele”, ne transmite ”Karyss”, încă de la primele „acorduri” ale melodiei.

Chiar dacă mulți au considerat-o neadecvată, dată fiind vârsta fragedă a interpretei, piesa se bucură de un real succes în mediul online și urcă pe zi ce trece în topurile muzicale. În plus, videoclipul ne-o prezintă la un moment dat pe Karisia în timp ce îi lovește pe mascați cu o bâtă de baseball, îi leagă fedeleş şi îi machiază în bășcălie.

„Hainele de pe mine sunt din Italia/Singura regină, n-o poţi controla/ Detronez orice rivală, sunt aşa de rea/Plătesc cu cardul, nu contează sumele/Îmi vezi maşina şi deja ştii numele/Fata lui tata, îmi fac toate poftele/Sunt regina, tu reţine-mi numele”, sunt alte câteva dintre versurile melodiei ”Baby Mafia”.

„Muzica asta e mai dură, mie îmi place”

Credeți că se oprește aici? Ei bine, Karisia are de gând să lanseze în colaborare cu Alexandru „Quba” Gâjâilă, primul producător de dubstep din România, un album de 12 piese, toate în stil trap, pe placul adolescenților.

„Aşa e genul acesta muzical, mai dur. Mie îmi place”, a dezvăluit fetița de 10 ani. „Vinovat” pentru povestea din spatele cântecului și mai ales pentru scena cu mascații, tatăl dă asigurări că „nu chiar toate piesele sunt așa”.

Controversatul om de afaceri orădean Mihai Borciu a fost implicat în mai multe scandaluri şi acuzat că ar fi deschis focul asupra maşinii patronului unei firme de securitate. Ulterior, anchetatorii au stabilit că arma deţinută de el nu e cea cu care s-a tras, așa că dosarul a fost clasat. Nu înainte, însă, ca mascații să percheziționeze locuința inculpatului.

„A văzut prea multe, s-a maturizat prea repede. Când am văzut piesa, ce era să zic? Să spun că nu îmi place? Nu pot spune nu.

E un copil cuminte, ascultător, nu are pretenţii extravagante, e premiantă la şcoală. A fost dorinţa ei, să încerce. Are voce, imaginaţie, prezenţă. Am lăsat-o. Cum s-o refuz?”, a declarat tatăl fetiței de 10 ani care a cucerit Youtube-ul.