Fiica criminalului de la Onești povestește relația pe care o avea cu tatăl ei. Care era starea emoțională a lui Gheorghe Moroșan în ultima perioadă

Camelia Moroșan, una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, cel care a sechestrat și ucis două persoane în Onești, a oferit joi, la Antena 3, mai multe detalii despre relația pe care o avea cu tatăl ei. De asemenea, ea a relatat și despre starea emoțională a tatălui ei din ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Luni, doi muncitori au fost sechestrați și uciși după mai multe ore de către Gheorghe Moroșan, în interiorul fostului apartament al acestuia.

Criminalul a fost operat astai și este stabil din punct de vedere medical, iar audierile acestuia ar putea să fie amânate pentru moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiica criminalului din Onești, detalii despre relația pe care o avea cu el și starea lui emoțională

“Eu vorbeam zilnic cu mama, tata era mereu cu lucrul prin câmp, dar când vorbeam cu el, totul era liniștit, era calm, râdea cu fiica mea, nu era nimic suspect.

Niciodată nu am avut discuții despre faptul că și-ar face dreptate singur. El a stat 15 ani în Italia, a lucrat șofer de camion, dacă avea problemă cu drogurile sau alcoolul.

ADVERTISEMENT

Nu avea cum să lucreze pe camion, eu nu știu de această condamnare a lui (n. red. cea conform căruia a condus sub influența băuturilor alcoolice).

Nu a fost niciodată tatăl meu agresiv cu mine sau cu mama fizic sau verbal, a avut grijă de noi, ne-a ajutat în limita posibilităților, nu a fost milionar, ci un muncitor de rând. Nu am avut niciodată probleme, cu noi a fost tot timpul cu noi”, a declarat Camelia Moroșan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Camelia Moroșan: “Fiica mea plânge încontinuu, spune că nu mai are pe nimeni”

“Am aflat în jurul orei 14.30 (n. red. în ziua crimei) de ceea ce a făcut tata, m-a sunat sora mea, nu a luat legătura nimeni cu mine în afară de ea. În jurul orei 15.30 eu am vorbit video, pe WhatsApp, cu mama mea, era jos și colabora cu poliția, discutau despre situația apartamentului.

Nu am luat legătura cu tatăl meu, am vrut, dar pe moment am zis să nu fac vreo greșeală, am zis că mai bine nu intervin, am vorbit cu sora, în rest, nu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă spun sincer, am un copil care a fost foarte legat de bunici, toată ziua plânge, spune că nu mai are pe nimeni, că nu mai are la cine să meargă în vacanță.

Îmi pare rău, le-aș da viață de la mine dacă aș avea posibilitate. Tatăl meu este vinovat că a luat viața a două persoane complet nevinovate.

ADVERTISEMENT

De ce din 2010 când s-a întâmplat ce s-a întâmplat toată lumea i-a închis ușa în nas? Nimeni nu a vrut să discute cu el sau cu mama mea, la câte sesizări au fost făcute…

Nu știu pentru ce a primit condamnarea din 2003 pentru vătămare corporală gravă. Eram în țară, am plecat în 2004, el era plecat cu vreo zece luni înainte să plec eu, lucra la Roma.

ADVERTISEMENT

Am încercat să o sun pe mama, dar acum nu mai are acces la telefon, probabil autoritățile i-au luat telefonul și nu mai pot să vorbesc cu ea“, a adăugat fiica lui Gheorghe Moroșan.