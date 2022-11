Fiica lui Ioniță de la Clejani a ajuns pe mâna medicilor: „Era să dau colțul în weekend. Sarcina este foarte toxică”

Fiica lui Ioniță de la Clejani a ajuns pe mâna medicilor. Tânăra spune că a fost la un pas de moarte.

Fiica lui Ioniță de la Clejani a spus că a trecut prin adevărate clipe de groază în acest weekend, după ce sâmbătă a ajuns pe mâna medicilor, din cauza unei hemoragii.

După ce a ajuns acolo, a aflat de la medici că are o sarcină toxică și că ar avea nevoie de mai multă pauză pentru a se odihni

De asemenea, fiica lui Ioniță de la Clejani a avut o febră foarte mare și dificultăți în a mai respira. Ajunsă la spital, Ramona Manole a mărturisit că medicii i-au făcut cinci perfuzii în câteva ore pentru ca hemoragia să se oprească.

“Era să dau colțul în weekend… cel mai probabil din cauză că mi-a fost rău de la oboseală. Plus că nu sunt bine nici de la sarcină. Am fost în Anglia și am stat acolo de joi și până ieri (n.r – duminică).

Am avut treabă încontinuu unde am depus foarte mult efort, ceea ce mi-a dăunat. Am avut febră mare, nu aveam aer, plus că pe lângă asta am avut și o hemoragie gravă”, a spus aceasta, conform .

Ramona Manole a cântat în ciuda stării sale rele. Artista spune că nu poate anula concertele

a mărturisit că s-a simțit rău din cauza oboselii și a avut mereu treabă, motiv pentru care a depus mult efort, deși nu are voie.

Fiica lui Ioniță de la Clejani a spus că nu are cum să respecte indicațiile medicilor pentru că are nevoie de bani pentru copiii ei și sâmbătă a muncit deși se simțea foarte rău.

Ramona Manole spune spune că are multe contracte muzicale pe care trebuie să le onoreze.

„Medicii de acolo mi-au zis că sunt obosită iar sarcina este foarte toxică și nu am voie să fac nimic, dar eu nu pot să le respect indicațiile pentru că nu am cum să stau. Am nevoie de bani să îmi cresc copiii”, a spus aceasta, conform sursei citate.