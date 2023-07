Confesiunile fiicei lui Mircea Baniciu, după un an de lacrimi și doliu: „M-a rugat să nu o chinui”

Ana, fiica lui Mircea Baniciu, a povestit despre durerea pe care a simțit-o când și-a pierdut mama, moment care, totodată, a transformat-o în femeia puternică de acum.

Ana, fiica lui Mircea Baniciu, confesiuni la mai bine de un an de la moartea mamei sale

Fata uneia dintre și-a deschis sufletul în fața Emmei de la Radio Zu, într-un podcast în care a spus că odată ce a pierdut-o pe cea mai dragă ființă a vieții sale a devenit cu adevărat femeie.

că pierderea mamei a maturizat-o. A zdruncinat-o, dar apoi a pus-o pe picioare. Odată ce nu a mai fost lângă ea, și-a dat seama că ea a devenit femeia, căci până atunci a fost un copil.

„Mama a fost un om foarte bun, mereu să ajute lumea, să dea de mâncare. Asta am și eu acum, e obsesia familiei. Mereu a vrut să dea. M-a crescut frumos. Sunt mândră.

Eu mă gândesc, când voi fi eu mamă, căci ne pregătim psihic cumva pentru părințeală, că e o treabă foarte grea”, a mărturisit Ana, fiica lui Mircea Baniciu.

„Mama m-a rugat să nu o chinui”

Ana Baniciu a povestit despre ultimele două luni din viața mamei sale, în cadrul : „Mama m-a rugat să nu o chinui, dacă chiar nu se mai poate face ceva (din punct de vedere medical), iar acea semnătură a fost cea mai grea din viața mea”.

Cu toate că moartea mamei sale a presupus un adevărat șoc emoțional pentru vedetă, fiica lui Mircea Baniciu consideră că a reușit să treacă cu demnitate peste durere, că a fost extrem de puternică.

„Eu cu maică-mea am fost lipite, siameze. Am fost împreună pe tot parcursul vieții noastre. A fost greuț. Știu că nu e o chestiune sănătoasă în orice fel de cuplu, în orice fel de combinație, dar noi ne-am iubit foarte mult.

A fost foarte grea trecerea. M-am uitat un pic în oglindă și m-am pupat, căci chiar am fost puternică și am zis: asta-i viața, hai! Și maică-mea mi-a zis asta. Noi am avut timp să vorbim.

Am stat două luni cu ea în spital și am putut să vorbim tot. M-a lăsat să îi dau și eu înapoi puțin din cât mi-a dat ea. Oricum aș fi fost lângă ea”, a declarat fiica lui Mircea Baniciu.

Proiectul cu DJ Project a ajutat-o să treacă mai repede peste durere

Ana a spus că a fost grea pierderea și pentru oamenii din spital, cu care ține și acum legătura, după ce au îngrijit-o pe mama ei. „Acum că am vorbit, devin emotivă, dar mă bucur că am putut să o duc așa.

A fost bine că a venit și momentul DJ Project fix după și am avut ocupație constantă. DJ Project m-au sunat exact când am intrat cu maică-mea în spital”, a mai dezvăluit Ana Baniciu.

Mama Anei Baniciu s-a stins din viață în luna mai a anului 2022, adică în urmă cu puțin mai mult de un an. Femeia care nu mai forma de multă vreme un cuplu cu artistul Mircea Baniciu s-a confruntat cu niște probleme serioase. S-a stins din viață, în cele din urmă, în brațele fiicei sale, căci așa cum blondina a povestit în rândurile de mai sus, a fost alături de ea până în ultima clipă.