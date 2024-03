Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol a împlinit 3 ani. Mesajul postat de fosta prezentatoare: “Nu sunteți pregătiți”

Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, a împlinit vârsta de 3 ani. Cei doi părinți au avut motive de sărbătoare. Ce mesaj a transmis fosta prezentatoare de la Antena 1.

Josephine,f iica lui Smiley și a Ginei Pistol, a împlinit 3 ani. Ce mesaj a postat fosta prezentatoare

În urmă cu trei ani, pe 9 martie, pentru prima dată. Vedeta a născut o fetiță perfect sănătoasă, iar viața ei s-a schimbat foarte mult de atunci.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, fosta prezentatoare de la Antena 1 a vorbit despre provocările din viața de mamă, dar este fericită alături de familia ei. Gina Pistol a postat o fotografie pe pagina sa, în care a amintit de cât de repede trece timpul.

Deși fetița ei și a lui Smiley a împlinit 3 ani, cei doi sunt conștienți că nu va trece mult până când aceasta va ajunge la vârsta adolescenței, pentru că toți acești ani au trecut destul de repede.

ADVERTISEMENT

“Fiica a făcut 3 ani… se îndreaptă spre 14”, a transmis fosta prezentatoare de la Chefi la Cuțite pe Instastory, în dreptul unei imagini cu fetița ei și a lui Smiley.

De asemenea, vedeta a filmat-o pe fiica ei în timp ce încerca să cânte la pian. “Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează”, a scris în dreptul clipului video.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Smiley și Gina Pistol au postat amândoi o fotografie în care apar toți trei. Cei doi soți i-au urat lui Josephine “La mulți ani”. Imaginea a primit numeroase aprecieri și comentarii din partea internauților, care i-au făcut urări micuței.

Așa cum i-au obișnuit pe fani, Smiley și Gina Pistol postează fotografii cu fiica lor fără să-i dezvăluie chipul. În acest fel, intimitatea micuței este protejată, chiar dacă urmăritorii ar vrea să vadă cu cine seamănă, de fapt, fetița.

ADVERTISEMENT

Smiley și Gina Pistol nu au apelat la o bonă pentru Josephine

Acum ceva timp, Gina Pistol a făcut . Vedeta a ales să ia o pauză de la televiziune pentru a sta mai mult cu micuța și a spus că nu apelează la ajutorul unei bone pentru a o crește.

Atunci când vedeta are nevoie să meargă undeva, însă, primește ajutor. În rest, atunci când este acasă, Gina Pistol face tot posibilul pentru a sta cât mai mult cu Josephine.

“Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, ca așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață și vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit.

Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut câteva drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul, vine cineva și mă ajută.

Atunci când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm, adică chiar și atunci când sunt acasă nu vreau să îmi ignor copilul”, a spus ea la .