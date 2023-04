Fiica Oanei Roman, noi probleme de sănătate, la câteva zile după ce a ajuns la spital: “Au luat-o frisoanele și febra”

Fiica Oanei Roman are noi probleme de sănătate, la doar câteva zile după ce vedeta a dus-o la spital. Micuța a început să aibă febră și frisoane, iar mama ei este îngrijorată.

Noi probleme de sănătate pentru fiica Oanei Roman, la câteva zile după ce a ajuns la spital. Ce a pățit Isabela

Isabela, fiica vedetei și a lui Marius Elisei, , iar acum are din nou probleme de sănătate. Oana Roman a fost nevoită să-și anuleze toate planurile pentru minivacanța de 1 mai pentru a se ocupa de Isa.

Fetița a făcut febră peste noapte, deși analizele i-au ieșit bune, iar medicii i-au asigurat pe părinți că nu există motive de îngrijorare. În urmă cu câteva zile, chiar fiica lui Petre Roman i-a anunțat pe internauți că fiica ei se simte mai bine și că a fost vorba doar de o indigestie.

Oana Roman nu înțelege ce se petrece cu fiica ei. Deși nu are nimic grav, vedeta este îngrijorată, mai ales că nu știe ce ce Isa nu mai scapă de aceste simptome.

De asemenea, Oana Roman ia în calcul și posibilitatea ca Isabela să aibă doar o răceală. Recent, aceasta a fost plecată într-o excursie și ar fi putut să contacteze un virus.

“Și toată relaxarea a luat sfârșit pentru că Isa a făcut iar febră… De data asta chiar nu înțeleg de ce! Are analizele bune, am fost la control de rutină încă o dată săptămâna asta și totul era ok.

După ce a fost la antrenament și în parc, pe la 5 au luat-o frisoanele și febra. E adevărat că a fost în excursie joi și mi-a spus că și-a dat geaca jos când s-a dat pe tiroliană. Asta e, stăm acasă!”, este mesajul postat de Oana Roman pe Instastory,

După câteva investigații, medicii au descoperit că fiica ei are o infecție bacteriană, pentru care a fost tratată la spital. În final, Oana Roman și Isabela au ajuns acasă, iar micuța se odihnește.

Isabela a mai avut probleme zilele trecute

Zilele trecute, Isabela nu s-a simțit bine în timp ce era la școală, așa că mama ei a venit să o ia și a dus-o direct la spital. Micuța a fost testată pentru COVID-19,

Doctorița i-a spus că are indigestie, așa că i-a dat un tratament Isabelei la spital, dar a primit unul și pentru acasă. În toată această perioadă. Oana Roman nu a fost singură, ci fostul partener, Marius Elisei, i-a fost alături, la fel și fetiței lor.